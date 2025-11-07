Los sindicatos de la Sociedad de Educación, Cultura y Deporte aplazan el inicio de las movilizaciones al día 17

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) del Gobierno de Cantabria (UGT y CCOO) ha aplazado hasta el lunes 17 de noviembre el inicio de sus movilizaciones por la "creciente precariedad laboral" de la plantilla (180 trabajadores), aplazamiento orientado a "facilitar" la negociación con la Consejería.

Así, la concentración de protesta anunciada este próximo lunes 10 de noviembre ante la sede de Cultura, Turismo y Deporte del Ejecutivo autonómico (calle Lealtad de Santander) se retrasa una semana, y se desarrollará en el mismo escenario y a la misma hora (12.00).

En un comunicado, el comité de empresa de la sociedad pública del Gobierno regional explica que desconvocó la primera movilización de este lunes 10 a petición del consejero, Luis Martínez Abad, con el que ya ha habido una reunión con la Dirección de la SRECD.

Se celebró este pasado jueves, y el comité de empresa trasladó la "grave" situación por la que atraviesa la empresa y reiteró lo ya trasladado, concretando las principales reivindicaciones que deben cumplirse para iniciarse "un cambio rumbo" en la gestión de esta empresa pública.

El comité de empresa precisa al respecto que el consejero les trasladó la "intención de revertir la situación actual" de la sociedad y se comprometió a cerrar un calendario para la negociación del convenio colectivo; incluyendo la RPT en el mismo y las Ofertas de Empleo Público, según han indicado los sindicatos.

El comité ha agregado, además, que le reclamaron "con carácter de urgencia la cobertura de todas las vacantes, bajas, permisos, excedencias, etc", y aunque no "no duda de las buenas intenciones" del consejero, seguirán con las movilizaciones, teniendo en cuenta "todos los antecedentes de incumplimientos en años precedentes".

Y en el caso de que "se demuestre un claro cambio" en la dirección respecto a las demandas requeridas por la plantilla en este tiempo, se valorará la continuidad o no de las movilizaciones en el futuro.