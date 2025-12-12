Los sindicatos de la SRECD cierran el lunes su calendario inicial de movilizaciones en el edificio Los Arenales

Los sindicatos de la SRECD en una de las concentraciones para reclamar la negociación de un convenio colectivo - UGT

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) concluirá el próximo lunes, 15 de diciembre, su calendario inicial de movilizaciones para forzar la negociación de un convenio colectivo en el edificio Los Arenales en Santander.

Los sindicatos del órgano sindical de la sociedad pública del Gobierno de Cantabria (UGT y CCOO) han convocado una concentración de protesta a las 13.00 horas en este edificio que alberga, entre otras entidades de la SRECD, la Biblioteca Central y el Archivo Histórico Provincial de Cantabria.

La concentración del lunes es la cuarta convocada por el comité después de las ya celebradas el 17 de noviembre ante la sede de la Consejería de Cultura, el 25 de noviembre frente al Palacio de Festivales y el pasado 7 de diciembre en la Cueva de El Castillo y en el Centro de Arte Rupestre en Puente Viesgo.

Con ellas, reclaman la negociación de un convenio colectivo, pendiente desde 2007.