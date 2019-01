La situación por las inundaciones "no deja de empeorar" en Torrelavega

Publicado 24/01/2019 13:27:48 CET

TORRELAVEGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha lamentado que la situación causada por las incesantes lluvias caídas en las últimas horas "no deja de empeorar" y "tampoco deja de llover", por lo que las zonas limítrofes al río Saja-Besaya están "bastante afectadas". "La situación se nos está yendo de las manos", ha sentenciado.

Según ha informado, una de las zonas "críticas" habitadas es las de los chalets de Sniace, conocidos como las 'casas tortuga', que tienen un nivel de agua sobre 40 o 50 centímetros, por lo que se va a proceder "si es necesario" a la evacuación personas con algún tipo de discapacidad.

En este sentido, ha pedido a los vecinos que entiendan a los servicios de emergencia y "hagan caso en todo momento" a sus indicaciones.

En esa zona de Sniace, en 'El Patatal', se ha desbordado el río, aunque según Pérez Noriega eso no supone "ningún tipo de riesgo" porque "no es la primera vez que pasa y lo tenemos más o menos asumido".

No obstante, según el edil, lo que más preocupa es la subida que puede producirse sobre las 18.00 horas como consecuencia de la pleamar. "El río no nos preocupa en exceso" porque se mantienen unos cauces de alerta pero "con cierto control", pero el nivel de evacuación "no está siendo el necesario para que no se produzcan las inundaciones en las zonas bajas", que es donde ahora están teniendo problemas.

Por otro lado, ha avanzado que se está valorando prohibir la circulación de vehículos en el entorno de Aspla y que la propia fábrica "puede verse afectada" por el nivel del agua. Por el momento, la Policia Local está controlando los accesos por esa zona del Paseo del Niño y Pablo Garnica, que a nivel de tráfico "es la más afectada".

Asimismo, en el Parque la Viesca un tronco ha roto un cable de alta tensión que da energía a Adif y el Ayuntamiento ha vallado la zona porque "puede generar riesgo", mientras los servicios técnicos de la empresa "están controlando la situación".

También las pasarelas peatonales del parque para cruzar el río a la altura del Barrio Covadonga están cortadas porque el nivel del agua está alcanzando ya unos límites en los que es aconsejable su acordonamiento, ha concluido.

A pesar de todas las incidencias, el Ayuntamiento ha asegurado que el transporte escolar para mañana "está garantizado".

Tal y como ha avanzado la Delegación del Gobierno en Cantabria, la UME va a enviar a Cantabria un dispositivo de 120 efectivos para ayudar en las inundaciones que se han producido en las últimas horas en la región, especialmente en la zona del Saja-Besaya.