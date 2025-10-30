Soberón sobre la negociación de los presupuestos: "Cantabria no puede seguir rehén de los intereses de los partidos"

El alcalde de Astillero pide ct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha afirmado que "Cantabria no puede seguir rehén de los intereses de los partidos", en referencia al clima político que rodea la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026 que ha elaborado un Gobierno popular en minoría, que necesita apoyos para su aprobación, que hasta ahora ha obtenido del PRC pero que no parece tan claro en esta ocasión.

En un comunicado, Soberón habla del "cansancio de la ciudadanía al comprobar que sólo se tiran la pelota unos a otros". "La gente está cansada de las guerras del 'y tú más', sin propuestas ni debates a los problemas reales de la ciudadanía. ¿Por qué de una vez por todas no se deja de pensar ya en siglas y colores políticos, y se piensa en los cántabros?", se ha preguntado el regidor de Astillero.

Soberón lamenta que el debate público se haya convertido "en una carrera por defender los intereses de los partidos políticos por encima de los intereses comunes". De esta manera, "la gente no se siente representada por los líderes actuales, que cada vez se distancian más y más de la calle", opina.

El alcalde astillerense coloca la responsabilidad en el centro del debate. "Toca que todos los servidores públicos reflexionemos cuál tiene que ser el futuro de Cantabria" y al respecto reclama "un punto de inflexión inmediato, sin excusas: abandonar el partidismo y fijar objetivos reales, para que la política regional deje de ser un circo y vuelva a conectar con la gente".

Al respecto, Soberón subraya que hay cuestiones prioritarias "que no entienden de derechas o de izquierdas, de intereses de unos o de otros", sino sólo "de sentido común, siendo esta la mejor ideología posible y la que debe aplicarse en Cantabria".

Además, advierte que "la paciencia ciudadana tiene límites y la distancia entre los líderes regionales y la realidad vecinal cada vez es más lejana". "Cantabria no puede seguir rehén de los partidos políticos".

Por ello, reclama un "golpe de realidad que obligue a medir lo que importa: lo hecho y lo pendiente, no quién gana o pierde cada decisión".

"Basta ya del mercadeo y de la política de jugar con los sillones". "Los cántabros se merecen líderes que salgan del partidismo, que dejen de medirlo todo por siglas y colores, para dar soluciones a los problemas reales de la gente", insta.