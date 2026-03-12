SODERCAN apoya la contratación indefinida de 23 técnicos de I+D+i con ayudas por 444.000 euros

Técnico de I+D - SODERCAN

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) ha apoyado a 17 empresas innovadoras de la Comunidad Autónoma con ayudas por un importe total de 444.185 euros para la contratación de personal técnico cualificado para el desarrollo de actividades de I+D+i en la convocatoria de 2025.

Este programa de SODERCAN, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha permitido subvencionar 23 contratos indefinidos de técnicos de I+D y ayudar a las pymes a captar y retener talento.

Las empresas beneficiarias de la convocatoria de 2025 han sido Acorde Technologies, Advance Engineering Mademan (Avancem), Electro Crisol Metal (Ecrimesa), Fonestar, H7metrology y Newtesol -todas ellas con dos contratos cada una-, Agata Comunicación Científica, Ceinor Soft, Idresa Services, Industrias Montañesas Eléctricas (IMEM), Ingecid, Ingenieria Zero, Inhibitec Anticuerpos, Siali Technologies, Soluciones Industriales de Conectividad (Soincon), Textil Santanderina y Yofra.

El consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, ha felicitado a estas empresas por su apuesta por la innovación, "imprescindible para afrontar un crecimiento sólido" del tejido empresarial de Cantabria, y ha anunciado que SODERCAN abrirá en abril la convocatoria de este año.

PERSONAL CUALIFICADO

El objetivo de la sociedad pública es contribuir a que las empresas cuenten en sus plantillas con personal cualificado para acometer labores relacionadas con la I+D+i que generen conocimiento y den lugar a nuevos productos, procesos o servicios que sirvan para posicionarse en mercados cada vez más competitivos.

De esta forma, se impulsa la mejora competitiva de las empresas, la especialización de plantillas "en un ámbito clave como es la innovación", el fomento de empleo de calidad y la captación y retención de talento, ha señalado Arasti.

Esta convocatoria de concurrencia competitiva está dirigida a las empresas que contraten personal técnico destinado al desarrollo de proyectos de I+D de carácter industrial, a labores previas relacionadas con la viabilidad de proyectos, a la apertura y consolidación de nuevas líneas de investigación industrial, a actividades de innovación que generen productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, y a la gestión de la I+D+i.

Esta línea de ayudas forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

Se subvencionan nuevas contrataciones indefinidas con una intensidad máxima de hasta el 70% del presupuesto elegible (12 primeros meses de contratación) que puede ser del 80% si la persona propuesta cumple los requisitos de retorno de talento. En ambos casos la ayuda máxima es de 25.000 euros por solicitud. Para la resolución de la convocatoria se tienen en cuenta criterios de ponderación relacionados con la actividad a desarrollar, el perfil profesional, la empresa y las condiciones de contratación.

Así, la comisión de evaluación tiene en cuenta el interés general de cada propuesta, el impacto y relevancia científico-técnica de la actividad a la que se incorpora el técnico contratado; titulación académica requerida e idoneidad del técnico seleccionado; promoción de la inserción laboral (recién titulados, desempleados, becarios); tamaño de la empresa, medios que ofrece la empresa para el correcto desarrollo de la actividad propuesta (infraestructuras, equipamiento científico-técnico, recursos humanos); y medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o actuaciones dirigidas a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Se consideran conceptos subvencionables el salario bruto y la cuota empresarial a la Seguridad Social, y cada empresa puede presentar hasta dos solicitudes en cada convocatoria.