SODERCAN y CDTI organizan una jornada sobre ayudas de I+D+i y cooperación tecnológica internacional el 30 de abril

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) celebrarán el próximo jueves, 30 de abril, una jornada informativa para dar a conocer las principales líneas de ayuda a la I+D+i, los programas de cooperación tecnológica internacional y casos reales de empresas que ya han desarrollado proyectos con apoyo del CDTI.

La sesión tendrá lugar entre las 10.30 y las 13.30 horas en la sala multiusos del Edificio Bisalia, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), con acceso libre previa reserva de plaza en la web de SODERCAN, y aforo limitado.

El encuentro se iniciará con la bienvenida institucional del consejero de Innovación, Eduardo Arasti, y está dirigido a empresas, startups y agentes del ecosistema de innovación interesados en impulsar proyectos de I+D+i y reforzar su dimensión internacional.

Durante la jornada se presentarán las líneas de ayudas de I+D de SODERCAN y los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la I+D, en el marco de la Enterprise Europe Network (EEN), así como la financiación de los programas nacionales de I+D+i del CDTI.

El programa incorpora un bloque específico dedicado a los programas de cooperación tecnológica internacional, en el que se abordarán iniciativas como Eureka, Eurostars, Innowwide o Innoglobal, orientadas a promover proyectos colaborativos con socios internacionales.

Además, se presentarán casos de éxito empresariales, con la intervención de Javier Pinedo Alonso, director de Investigación de APRIA SYSTEMS, y Alberto López Ortiz, responsable técnico de producto del Centro de Desarrollo de Gas de BSH, quienes compartirán su experiencia en la ejecución de proyectos de I+D+i apoyados por CDTI.

La jornada concluirá con una ronda de preguntas y el inicio de entrevistas individuales, que permitirán a las personas asistentes que lo soliciten mantener reuniones one-to-one con los equipos técnicos del CDTI para analizar potenciales proyectos y resolver dudas específicas.