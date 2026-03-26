SODERCAN y CDTI organizan un taller para impulsar el acceso de las startups de Cantabria a las Ayudas NEOTEC

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organizará el próximo 9 de abril el taller informativo 'Líneas de ayudas para nuevas empresas de base tecnológica', dirigido a personas emprendedoras, startups y empresas innovadoras de Cantabria interesadas en acceder a las Ayudas NEOTEC.

El encuentro tendrá lugar en la sala multiusos del Edificio Bisalia, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), y ofrecerá una visión completa de esta línea de financiación estratégica, así como de los instrumentos regionales de apoyo al emprendimiento innovador impulsados por SODERCAN.

Durante la jornada, el equipo técnico del CDTI explicará las claves del Programa NEOTEC, resolverá dudas y contrastará proyectos de forma directa con los asistentes, en un momento especialmente relevante, ya que la convocatoria NEOTEC 2026 abrirá previsiblemente su plazo de solicitudes en el mes de abril.

El taller está dirigido a empresas de base tecnológica, startups y personas emprendedoras que estén desarrollando proyectos innovadores basados en conocimiento científico o tecnológico en Cantabria, en fases iniciales de creación o consolidación.

La asistencia a esta sesión permitirá a las personas participantes conocer en detalle el Programa NEOTEC del CDTI y su encaje con proyectos tecnológicos innovadores, identificar el potencial de sus ideas y cómo orientarlas para maximizar sus opciones de éxito, recibir recomendaciones prácticas directamente del equipo técnico del CDTI y descubrir los recursos y apoyos de SODERCAN para startups y empresas de base tecnológica en Cantabria.

SOBRE EL PROGRAMA NEOTEC

El Programa NEOTEC del CDTI financia la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en España mediante subvenciones a fondo perdido, destinadas a cubrir gastos clave como personal, equipamiento o desarrollo de producto.

Su objetivo es impulsar modelos de negocio innovadores con alto potencial de crecimiento, basados en I+D y desarrollo tecnológico propio, y se ha consolidado como una de las principales herramientas públicas para lanzar y escalar startups tecnológicas en fases tempranas.

PROGRAMA DE LA JORNADA

La jornada comenzará con la bienvenida institucional a cargo de Ángel Pedraja, consejero delegado de SODERCAN. A continuación, Alfredo Cuesta, director de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial presentará las principales líneas e instrumentos de SODERCAN en este ámbito, como el programa EIBTS (Empresas Innovadoras de Base Tecnológica); ASFITEC (Actuación Singular para el Fomento de la I+D en el Tejido Empresarial de Cantabria) o StartUp Capital Cantabria.

Las claves para acceder al Programa NEOTEC serán explicadas en detalle por Luis Maeso, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de la Dirección de Políticas de Innovación del CDTI, quien también presentará otras líneas complementarias del CDTI que pueden resultar de interés para proyectos tecnológicos en distintas fases de madurez.

Además, se presentarán los casos de éxito de las startups cántabras Panssari y Radarmetrics que han accedido al Programa NEOTEC y han impulsado su crecimiento gracias a esta financiación.

Helena Calva, cofundadora y CEO de Panssari, compartirá la experiencia de crecimiento de esta plataforma de inteligencia artificial de uso dual para la seguridad de infraestructuras críticas, y cómo el apoyo de programas como Ports 4.0 y NEOTEC ha sido clave en su expansión.

José Márquez, director de Radarmetrics, explicará el recorrido de esta empresa especializada en el diseño y desarrollo de radares de apertura sintética (SAR) para observación de la Tierra, y el papel de NEOTEC en el desarrollo tecnológico y la consolidación de su modelo de negocio.

Tras la finalización del programa, las personas asistentes que lo soliciten al realizar la inscripción podrán mantener reuniones individuales con el equipo técnico del CDTI para analizar sus proyectos, resolver dudas específicas y recibir orientación personalizada sobre el encaje y la estrategia de presentación a la convocatoria NEOTEC.

La asistencia es gratuita previa reserva de plaza en el formulario habilitado en la web de SODERCAN.