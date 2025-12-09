SODERCAN concede ayudas por 302.000 euros a pymes cántabras para contratar técnicos de comercio internacional - SODERCAN

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), perteneciente a la Consejería de Industria, ha concedido ayudas por un total de 301.897 euros a 15 pymes cántabras para la contratación de técnicos de comercio internacional.

Esta convocatoria, denominada 'Más Talento', se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, y su objetivo es apoyar la contratación indefinida de profesionales especializados para la realización de funciones específicas de desarrollo comercial internacional, consiguiendo al mismo tiempo la especialización de plantillas empresariales, el acceso de profesionales al mercado laboral, y facilitar el retorno del talento a la región.

En un comunicado, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que las empresas cántabras encuentran "serias dificultades" para contratar a este tipo de profesionales, una brecha entre la oferta y demanda que es "una realidad generalizada a nivel nacional".

Por eso, desde SODERCAN se están promoviendo acciones para impulsar la capacitación de profesionales que puedan liderar la proyección internacional de las organizaciones. En definitiva, para "retener el talento cántabro, formarlo, atraer talento de fuera y que se quede en empresas cántabras".

En esta línea se enmarcan las becas en oficinas del ICEX o la microcredencial sobre 'Estrategias de Internacionalización y Exportación para directivos', que se presenta el este martes, 9 de diciembre, en el CIE de Santander.

El consejero también ha señalado que el desarrollo de estrategias de crecimiento basadas en la diversificación y la apertura a nuevos mercados conlleva una serie de riesgos y dificultades a los que las empresas deben hacer frente, y para los cuales deben estar debidamente preparadas y contar con los medios humanos necesarios.

HASTA 25.000 EUROS DE AYUDA

La convocatoria 'Más Talento' de SODERCAN establece hasta 25.000 euros de subvención por cada nuevo contrato de personal técnico especializado con funciones específicas de desarrollo comercial internacional.

Estas ayudas están dirigidas a empresas, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén válidamente constituidas, cuenten con el domicilio social y/o centro de trabajo en Cantabria, y que acrediten actividad exportadora. También están destinadas a autónomos, y como tal, forman parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria.

Las beneficiarias de la convocatoria de 2025 han sido Newtesol, Transportes Lasarte, Evenbytes, Banbu Cosmética Natural, Erzia Technologies, Consulting Informático de Cantabria (CIC), Ingenieria Zero, Mercados Mundiales Import Export, Puertas Roper, Vulcanic Termoeléctrica, Autoflex-Knott Ibérica, DSW Solutions, Lis Data Solutions, Natalia Expósito Molinero y Astilleros de Santander (Astander).

RETORNO DE TALENTO Y BECARIOS ICEX

La convocatoria establece una intensidad máxima de hasta el 70% del presupuesto elegible -12 primeros meses de contratación-, que puede llegar hasta el 80% en las contrataciones que supongan retorno de talento de profesionales cualificados dedicados al desarrollo de actividades comerciales que trabajen fuera de Cantabria y que vuelvan a la región.

Como novedad, cuando la persona propuesta para contratación haya sido beneficiaria del programa de SODERCAN de becas de formación sobre internacionalización en Oficinas Comerciales del ICEX en los seis años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de ayuda, la intensidad máxima puede alcanzar hasta el 90%, siempre con un máximo de ayuda de 25.000 euros por solicitud.

El contrato indefinido entre la empresa beneficiaria y el profesional debe estar formalizado entre el 1 de julio de 2024 y los 45 días naturales desde la fecha de resolución de concesión.

Se consideran conceptos subvencionables el salario bruto y la cuota empresarial a la Seguridad Social, y cada empresa podrá presentar hasta dos solicitudes en cada convocatoria. Cada entidad solicitante puede presentar como máximo dos solicitudes.

Las funciones y tareas del personal técnico contratado deberán orientarse inequívocamente a la expansión comercial internacional de los productos y servicios del centro de trabajo cántabro, mediante el desarrollo de las actuaciones contempladas en el proyecto de expansión comercial internacional de la empresa solicitante, que deberá describirse detalladamente en la memoria técnica de la solicitud y que deberá evidenciar claramente la contribución del técnico a la estrategia de expansión proyectada o en ejecución.