SODERCAN convoca ayudas para ferias y congresos empresariales en Cantabria y la línea 'Coopera para Crecer'

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SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, ha convocado ayudas para la organización de ferias y congresos empresariales en Cantabria, con un presupuesto de 150.000 euros, y la línea 'Coopera para Crecer' para fomentar la cooperación empresarial, dotada con 250.000 euros.

Ambas convocatorias del área de Nuevos Mercados e Internacionalización de la sociedad pública se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), con un plazo de solicitud de dos meses que se abrirá a partir de este jueves 26 a través del Gestor de ayudas de SODERCAN.

En un comunicado, el consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que el objetivo de la convocatoria de ayudas para la organización de ferias y congresos empresariales es convertir a Cantabria en punto de encuentro entre la oferta y la demanda en sectores vinculados a la industria, y constituir un "escenario idóneo para crear sinergias empresariales y dar visibilidad a los productos y servicios generados en nuestra región".

La convocatoria establece una intensidad de hasta el 60%, con un importe máximo de 50.000 euros, para eventos celebrados a lo largo de 2026, ya sea ferias, congresos, salones, encuentros empresariales, convenciones, u otros eventos de carácter similar, que faciliten el contacto entre la demanda y la oferta de productos y servicios; o bien, el intercambio de conocimientos comerciales y tecnológicos entre los participantes.

La temática debe estar directamente vinculada a alguna de las actividades relacionadas con los sectores industriales transformadores y/o con las energías renovables. El evento deberá contar con un número mínimo de seis participantes, ya sea expositores (en el caso de feria comercial) o ponentes (en el caso de congreso); y al menos el 30% de los participantes (expositores o ponentes) deberán proceder de fuera de Cantabria.

Serán subvencionables los gastos de alquileres del local, mobiliario, equipos audiovisuales y equipos de iluminación y climatización, instalación de sistemas de agua, electricidad, red informática, consumos, etcétera; gastos de diseño, montaje/desmontaje de instalaciones; contratación de servicios de asistencia para la organización y gestión del evento (OPCs, agencias de eventos, agencias de comunicación y publicidad, etcétera), así como servicios auxiliares específicos (relaciones públicas, limpieza, mantenimiento y seguridad, traducción e interpretación, etcétera).

También cubre gastos de transporte de mercancías para exposición, logística de traslados de participantes, diseño gráfico e impresión de material promocional, campañas de publicidad, seguros de suscripción obligatoria, implementación de medidas de sostenibilidad, entre otras.

COOPERA PARA CRECER

Por su parte, la línea de ayudas 'Coopera para Crecer' está concebida para apoyar la constitución de consorcios de exportación, agrupaciones de interés económico y proyectos de expansión comercial conjunta en mercados fuera de Cantabria motivadas por la búsqueda de ventajas competitivas mutuas derivadas de sinergias operacionales.

El consejero ha indicado que para las empresas de pequeña dimensión, "la cooperación es una valiosa herramienta para afrontar el reto de abrir nuevos mercados y la internacionalización, ya que les facilita la adquisición de una masa crítica y les dota de las competencias precisas para abordar el proceso con mayores garantías de éxito y mitigar los riesgos".

En este punto, ha precisdo que la internacionalización es un medio de crecimiento y desarrollo para las empresas pero es también un proceso que conlleva riesgos que, en ocasiones, "se hacen insalvables para las pequeñas empresas".

Es por ello que SODERCAN ha desempeñado un papel dinamizador tanto en la creación de los clústeres como en lo relativo a las denominadas Entidades de Cooperación para la internacionalización o Unidades Agrupadas de Exportación (UAEs).

La línea de ayudas está dirigida a sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico o asociaciones empresariales que dispongan de una estrategia de comercialización conjunta, con el compromiso de las empresas integrantes de operar de forma agrupada en uno o varios mercados fuera de Cantabria, compartiendo riesgos y costes.

Las asociaciones empresariales podrán optar a esta convocatoria siempre que estén formadas por empresas con sede social o centro de trabajo en Cantabria y, al menos, el 60% de sus integrantes desarrollen una actividad económica adscrita al sector industrial transformador.

El resto de entidades deben estar formadas por al menos tres empresas con domicilio social o centro de trabajo en Cantabria, independientes y no vinculadas entre sí, y con productos o servicios propios; y podrán incorporar entre sus socios otras empresas con domicilio social fuera de Cantabria siempre y cuando su número no supere el 25% del total de empresas que conforman la entidad de cooperación.

Todas las solicitantes deberán contar con un plan de actuación comercial conjunto en el que se incluya la descripción de las empresas participantes, sus productos o servicios, definición de las expectativas y objetivos comerciales a alcanzar en cooperación en los nuevos mercados, así como las estrategias, identificando segmento, clientela, mercados objetivos y definiendo actividades a realizar y plazos para lograrlos.

La intensidad máxima de ayuda a aplicar para todos los gastos subvencionables del proyecto podrá ser de hasta el 100% del presupuesto elegible total, hasta un máximo de 60.000 euros por solicitante para beneficiarios con antigüedad inferior a 5 años; el 90% y hasta un máximo de 50.000 euros para entidades con una antigüedad comprendida entre 5 y 10 años; y el 80%, hasta un máximo de 40.000 euros, en el caso de antigüedad superior a los 10 años en el momento de la solicitud.

La convocatoria cubre gastos de constitución y puesta en marcha de la entidad de cooperación empresarial, gastos de personal, costes financieros derivados de la obtención de aval bancario, gastos generales y en activos fijos vinculados con el proyecto, asistencia técnica especializada, licitaciones, actividades de marketing y comunicación, formación no reglada, viajes y misiones comerciales, asistencia a ferias, misiones inversas y registro de nombre/marca comercial, entre otros gastos.