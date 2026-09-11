SODERCAN presenta el día 23 la nueva línea de ayudas para facilitar el relevo generacional en empresas familiares

Cartel - SODERCAN

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es), celebrará el 23 de septiembre una jornada informativa dirigida a las empresas familiares de Cantabria para presentar una nueva edición del programa de ayudas para la elaboración de protocolos familiares y planes de relevo generacional.

La sesión, organizada en colaboración con la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAM), tendrá lugar en la sala multiusos de la Torre Xtela, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), y permitirá dar a conocer los detalles de una convocatoria dotada con 100.000 euros que está a punto de publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, ha informado el Gobierno.

El programa, con asistencia gratuita, está dirigido a pymes de ámbito familiar de la región que desarrollen su actividad en la industria o en los servicios de apoyo a la industria y tiene como objetivo facilitar la continuidad de estas empresas mediante la planificación ordenada de los procesos de sucesión, reduciendo el riesgo de desaparición de negocios viables por falta de relevo generacional.

A través de esta línea de ayudas, SODERCAN apoyará la realización de un diagnóstico empresarial y la elaboración de Protocolos de Empresa Familiar o Planes Estratégicos Familiares en los que se regulen las relaciones profesionales, económicas y familiares dentro de la empresa, con el fin de garantizar su continuidad en futuras generaciones o avanzar hacia una gestión profesionalizada.

MAYOR INTENSIDAD DE LA AYUDA

La principal novedad de la convocatoria de 2026 es la mejora de la intensidad de la ayuda. A partir de esta edición, las empresas beneficiarias podrán obtener una subvención equivalente al 50% de los costes subvencionables, independientemente de su antigüedad o tamaño, reforzando así el apoyo público a los procesos de relevo y continuidad empresarial.

Además, las bases reguladoras actualizadas incorporan una definición más completa de los proyectos financiables, reforzando aspectos como la planificación de la sucesión, la identificación de roles y responsabilidades dentro de la familia empresaria, la creación de órganos de gobernanza familiar y la profesionalización de la gestión mediante la incorporación de perfiles externos especializados, así como otros servicios, entre ellos la valoración de empresas.

Las empresas familiares constituyen uno de los pilares de la economía regional y desempeñan un papel fundamental en la generación de empleo y riqueza en Cantabria.

Por ello, el Gobierno de Cantabria mantiene su apuesta por impulsar herramientas que faciliten una transición ordenada entre generaciones y ayuden a preservar el arraigo territorial, el conocimiento acumulado y la actividad económica de estas compañías.

La jornada del 23 de septiembre permitirá a las empresas interesadas conocer los requisitos de acceso, las actuaciones subvencionables y las novedades incorporadas en la convocatoria, además de resolver dudas sobre la elaboración de protocolos familiares y planes estratégicos de continuidad.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN una vez publicada oficialmente la convocatoria en el BOC.