SODERCAN, UC y PlayStation Talents lanzan el II Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego

Cartel de la II edición del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego, promovido por SODERCAN, la UC y PlayStation Talents - SODERCAN

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio; la Universidad de Cantabria (UC) y PlayStation Talents ponen en marcha la segunda edición del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents.

Se trata de una propuesta formativa pionera que busca seguir desarrollando talento digital especializado y contribuir a la creación de un ecosistema regional vinculado a una de las industrias tecnológicas con mayor potencial de crecimiento a nivel mundial.

El programa mantiene abierto su periodo de preinscripción hasta el 29 de septiembre y las matrículas podrán formalizarse entre el 1 y el 9 de octubre y comenzará el 13 de ese mismo mes, ha informado en un comunicado SODERCAN.

La formación se imparte como título propio de la UC, y combina contenidos técnicos, creativos y empresariales para preparar a los participantes para incorporarse profesionalmente a la industria del videojuego.

El curso cuenta con 40 plazas y está dirigido a titulados universitario, estudiantes que estén finalizando sus estudios superiores y profesionales interesados en especializarse en el sector del videojuego y las industrias digitales.

También podrán acceder personas sin titulación universitaria que acrediten experiencia profesional relacionada con los contenidos del programa.

Las clases se desarrollarán entre el 13 de octubre de 2026 y el 1 de junio de 2027, en modalidad híbrida, y el programa tiene una carga académica de 29 créditos ECTS.

La formación está estructurada en varios módulos especializados y culmina con el desarrollo de un proyecto final, permitiendo a los participantes adquirir experiencia práctica y trabajar en equipos multidisciplinares similares a los que operan en la industria profesional.

La matrícula tiene un importe simbólico de 50 euros, una cuantía subvencionada gracias a la colaboración entre SODERCAN, la UC y PlayStation Talents para facilitar el acceso a una formación altamente especializada impartida por profesionales y expertos del sector.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información académica, requisitos de acceso y proceso de inscripción en la ficha oficial del curso publicada por la UC

La puesta en marcha de este programa forma parte de la Agenda Digital de Cantabria, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno autonómico para impulsar la transformación digital y orientar el modelo productivo hacia actividades de mayor valor añadido.

En su primera edición, desarrollada entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el alumnado completó más de 50 proyectos de videojuegos y trabajó en propuestas que abarcaron desde experiencias narrativas hasta desarrollos en 2D, 3D, entornos online y aplicaciones móviles.

Parte de estos proyectos han sido publicados posteriormente en plataformas internacionales.

El Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego ofrece una visión integral del sector, abordando tanto los aspectos creativos y tecnológicos como las áreas relacionadas con la producción, la comercialización y el modelo de negocio.

Desde el Gobierno regional se ha destacado que su enfoque responde a la realidad de una industria que demanda perfiles multidisciplinares y combina programación, diseño, arte digital, producción, marketing y gestión empresarial. Sector estratégico.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti (PP), ha destacado que esta iniciativa responde a una visión de largo plazo orientada a preparar a Cantabria para competir en los sectores tecnológicos con mayor capacidad de crecimiento y generación de empleo.

"Hablamos de un sector global que combina creatividad, tecnología, innovación y emprendimiento, y que requiere perfiles altamente cualificados. Nuestro objetivo no es únicamente formar profesionales, sino contribuir a crear las condiciones necesarias para que surjan nuevos proyectos empresariales, se atraigan inversiones y se consolide un ecosistema tecnológico capaz de generar empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes", ha señalado.

Por su parte, la rectora de la UC, Concepción López, ha destacado que la continuidad de este programa "demuestra la capacidad de la Universidad para incorporar a su oferta formativa ámbitos emergentes que están generando nuevas oportunidades profesionales y que requieren perfiles cada vez más especializados".

"Queremos que la UC sea capaz de anticiparse a las nuevas necesidades de formación y ofrecer oportunidades vinculadas a sectores con futuro", ha indicado.

A su juici, el videojuego es un "magnífico ejemplo de un ámbito en el que confluyen tecnología, creatividad, innovación y emprendimiento y en el que nuestros estudiantes y profesionales pueden encontrar nuevas posibilidades de desarrollo".

CONEXIÓN CON LA INDUSTRIA

Entre los principales valores diferenciales de esta propuesta destaca su estrecha conexión con la industria ya que el alumnado tiene la oportunidad de recibir formación impartida por profesionales en activo y conocer de primera mano las dinámicas, procesos y perfiles más demandados por las empresas del sector.

Durante la primera edición, los participantes realizaron además actividades complementarias como la visita a las oficinas de PlayStation España en Madrid, donde pudieron conocer la realidad empresarial de una de las compañías de referencia de la industria.