Archivo - SODERCAN unifica en un programa sus ayudas para la contratación de técnicos de Comercio Internacional e I+D+i - SODERCAN - Archivo

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las nuevas bases reguladoras del Programa de Personal Técnico Especializado.

La nueva orden supone un paso adelante en la estrategia de apoyo al talento empresarial al integrar en un único programa las anteriores líneas de ayudas dirigidas a la contratación de personal técnico comercial para la internacionalización y de personal técnico de I+D+i.

La convocatoria se abrirá durante el mes de agosto, con un presupuesto de 800.000 euros, lo que convierte a este programa en una de las principales herramientas de SODERCAN para impulsar la incorporación de talento especializado a las empresas cántabras.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha subrayado que esta inversión permitirá apoyar nuevos proyectos empresariales vinculados a la innovación y la internacionalización, dos de las palancas de crecimiento sobre las que se sustenta la estrategia de desarrollo económico regional.

Con esta fusión, SODERCAN simplifica el acceso de las empresas a las ayudas, reduce cargas administrativas y ofrece una respuesta más adaptada a las necesidades reales de crecimiento del tejido productivo cántabro.

El objetivo es facilitar que las empresas cántabras incorporen perfiles especializados capaces de impulsar proyectos de I+D+i, así como procesos de expansión comercial en mercados internacionales, dos ámbitos considerados estratégicos para aumentar la competitividad empresarial, generar empleo de calidad y fortalecer el posicionamiento de Cantabria en mercados globales.

HASTA 25.000 EUROS POR CONTRATO

Las ayudas podrán alcanzar con carácter general hasta el 70% de los costes elegibles, porcentaje que podrá elevarse hasta el 80% en los casos de retorno de talento y hasta el 90% para determinados perfiles vinculados al programa de becas de internacionalización de SODERCAN-ICEX. La ayuda máxima por solicitud será de 25.000 euros.

El programa apoyará la contratación indefinida y a jornada completa de personal técnico especializado para el desarrollo de actividades de internacionalización e I+D+i, financiando los costes salariales y de Seguridad Social durante los 12 primeros meses de contratación.

Los profesionales incorporados deberán desarrollar su actividad en centros de trabajo ubicados en Cantabria y contar con titulación universitaria o formación profesional de grado superior.

Asimismo, las ayudas contemplan incentivos específicos para favorecer el retorno de talento, apoyando la incorporación de profesionales cualificados que actualmente desarrollan su actividad laboral fuera de la región y deciden regresar a Cantabria.

Podrán beneficiarse empresas y autónomos de cualquier tamaño que desarrollen su actividad económica en Cantabria y apuesten por la incorporación de talento especializado como herramienta para mejorar su competitividad.

UNA APUESTA ESTRATÉGICA POR EL TALENTO

Para Arasti, la nueva orden refleja "la firme apuesta" del Gobierno de Cantabria y de SODERCAN por el talento como factor diferencial para el crecimiento empresarial. Y su compromiso con la captación, retención y retorno de talento cualificado como elemento clave para impulsar la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la economía regional.