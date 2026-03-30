Solo el 50% de los cántabros llamados a la detención precoz del cáncer de colon participa en el programa

Salud lamenta la baja participación en el programa de detección precoz de cáncer de colon para personas de 50 a 69 años - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha lamentado la baja participación -del 50,42 por ciento- en el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal para personas de 50 a 69 años y se ha marcado el objetivo de superar el 65% de participantes en 2026 en este programa, que reduce la mortalidad en un 70% y tiene una eficacia "sobradamente demostrada".

Así, el departamento que dirige César Pascual ha hecho un llamamiento a tomar parte en este programa con motivo de la celebración, este martes 31 de marzo, del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, "el tumor maligno más frecuente, pero también el más fácil de prevenir desde casa".

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha indicado que el cribado de cáncer colorrectal es una de las medidas sanitarias "más eficaces" para prevenir la enfermedad, ya que permite detectar lesiones precancerosas o diagnosticar el tumor en sus fases más iniciales, "minimizando drásticamente su impacto en la salud".

La prueba de detección de sangre oculta en heces, que la Consejería de Salud envía al domicilio cada dos años, "no duele, no lleva tiempo y no se necesita tener síntomas para su realización", ha explicado este departamento. El kit de recogida de la muestra incluye instrucciones y la indicación del centro de salud donde entregarlo.

Si la prueba es negativa, el participante recibirá una carta con el resultado y, a los dos años, una nueva invitación a participar en el programa.

Y si el resultado es positivo, entonces es necesario la realización de una colonoscopia, que permite visualizar el interior del colon y, al tiempo, extirpar, si existen, pólipos en el momento. Eso sí, en función del tamaño y la forma del pólipo, los especialistas aplican diferentes técnicas, fundamentales para reducir la mortalidad.

La colonoscopia es un procedimiento seguro e indoloro, que se realiza bajo sedación, no requiere ingreso hospitalario y presenta un índice de complicaciones muy bajo, destaca Salud.

DATOS

Según datos provisionales de 2025, la Dirección General de Salud Pública invitó a casi 100.000 cántabros de entre 50 y 69 años a participar en el programa, pero solo obtuvo respuesta de la mitad, un 50,42%.

Además, el año pasado el cribado detectó 2.778 positivos entre la población diana de Cantabria, se realizaron 1.848 colonoscopias y se detectaron 37 carcinomas entre las personas participantes.

Por otro lado, el último informe anual 'Las cifras del cáncer en España' de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), indica que el tumor colorrectal es el más frecuentemente diagnosticado en España, si se suman hombres y mujeres, y supera los 43.000 nuevos casos anuales. En Cantabria, esta cifra se sitúa en torno a los 450 diagnósticos al año.

Si se analiza por sexos, es el segundo tumor más frecuente tanto en hombres (solo por detrás del de próstata) como en mujeres (por detrás del de mama).

Asimismo, cuando el cáncer se diagnostica porque el paciente ya presenta síntomas, solo el 36% se encuentra en fase inicial. Por el contrario, los tumores detectados a través del cribado, en el 70% de los casos, se encuentran en estadios tempranos.

OBJETIVO

Por eso, la meta de la Consejería de Salud es superar el 65% de participación de la población diana, 15 puntos más que la actual, ya que el tumor de colon es la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer a nivel nacional (solo por detrás del de pulmón), y en Cantabria se cobra la vida de unos 200 pacientes al año.

Así, la Dirección General de Salud Pública ha recalcado que la prevención y el diagnóstico precoz "no son solo estadísticas, sino años de vida ganados".

El desarrollo de este cáncer es lento -suele tardar varios años- y comienza casi siempre con la aparición de pólipos, pequeñas lesiones en la mucosa del intestino que pueden ser extirpadas antes de que se transformen en un cáncer.

En este sentido, el Programa de Detección Precoz cumple un doble objetivo: la prevención, al localizar y extirpar los pólipos, y el diagnóstico precoz, puesto que detectar el tumor en sus etapas iniciales eleva la supervivencia a los 5 años por encima del 90-95%.

Por último, la Consejería ha apuntado que para hacer la prueba no es necesario tener síntomas, que la ausencia de antecedentes no exime del riesgo ni de la necesidad de participar y que la prueba inicial es sencilla.