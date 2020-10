Solo uno de los tres acusados por la muerte del anciano en el garaje reconoce los hechos

Dice que participó con su hermano, que lo niega, y ambos rechazan la implicación del tercer detenido, vecino de Santander

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo uno de los tres acusados por la muerte del anciano que fue encontrado maniatado y amordazado en su garaje de Santander ha admitido lo sucedido en el juicio contra ellos, y aunque ha asegurado que su hermano también participó en los hechos éste lo ha negado.

En lo que sí han coincidido ambos, naturales del País Vasco, ha sido en descartar la implicación del tercer procesado, vecino de la capital cántabra, que ha reconocido que estuvo con ellos en esas fechas, en febrero de 2017, y les llevó al lugar. Al salir se imaginó -según ha dicho- que habrían robado, pero no que hubieran cometido un crimen: "Les vi tranquilos".

Los tres han declarado en el juicio por la muerte del hombre, de 81 años, que desde este lunes y hasta el próximo día 19 se celebra con jurado popular en la Audiencia Provincial de Cantabria. Cada uno de ellos se enfrenta a 35 años de cárcel que piden la Fiscalía y la Acusación Particular, ejercida por la viuda de la víctima, por asesinato, dos robos con violencia -al nonagenario y su mujer- y detención ilegal.

Solo uno de los tres acusados, Paulino G.L., vecino de Vitoria, ha reconocido lo ocurrido en el garaje, en la calle Beato de Liébana, y en la vivienda de la esposa, ubicada en Alcázar de Toledo.

A preguntas de las partes, se ha mostrado "arrepentido" y ha asegurado que no fue su "intención" que el hombre falleciese asfixiado: "Yo no quería que ese señor muriese, ni mucho menos".

Pese a que ha indicado que cometió los hechos junto a su hermano, Ricardo, que residía en Bilbao, éste no los ha reconocido así como tampoco su participación en los mismos, tan solo que estuvo en esas fechas en la ciudad. "Pero yo no he hecho eso", ha zanjado.

Y ambos han descartado en sus respectivos interrogatorios la implicación del tercer acusado, Juan Carlos C.S., vecino de Santander, que ha admitido que les llevó en coche al lugar supuestamente por unas obras.

Una vez allí, aunque se "mosqueó" por la actitud de los dos vascos y se imaginó que podrían haber robado, no pensó que habrían cometido un crimen. "Yo les vi tranquilos. De una cosa de esas tienen que salir nerviosos", ha razonado.

Los tres fueron detenidos de manera escalonada entre octubre de 2018 y principios de 2019, y permanecen en prisión provisional desde entonces.

El primero, Paulino, fue arrestado después de difundirse una llamada telefónica suya hecha al día siguiente de los hechos desde una cabina de Vitoria y alertando a Cruz Roja de Madrid de que una persona precisaba auxilio en Santander.

En la vista también ha testificado la pareja del nonagenario, a cuya vivienda se desplazaron tras entrar en el garaje y quitarle las llaves al marido. La mujer, que entonces tenía 79 años, ha asegurado que fueron dos los hombres que entraron en su domicilio, vestidos de oscuro y "con pasamontañas y guantes".

Según ha relatado, mientras la preguntaban dónde estaba el dinero, la ataron de pies y manos. También la dijeron que a su esposo le habían hecho "algo porque se ha puesto bravo", aludiendo así a que habría intentando defenderse, pero que si ella era "buena" no le harían "nada". "No se mueva de ahí o la mato", ha indicado que la llegaron a decir.