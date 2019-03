Sota replica a Vidal de la Peña que la industria cántabra no destruye empleo sino "todo lo contrario"

Publicado 06/03/2019 11:53:21 CET

Afirma que el Gobierno aporta recursos pero quien contrata es la empresa, por lo que cree que se debe ser "corresponsable"

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), ha contradicho las afirmaciones del presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, y asegura que la industria de Cantabria no está destruyendo empleo, sino "todo lo contrario". "No es de recibo que se hagan este tipo de declaraciones cuando no tienen nada que ver con la realidad", ha afirmado el socialista, que cree que las palabras del líder de la patronal son "criticar por criticar".

Sota ha respondido así a la valoración realizada por Vidal de la Peña de los últimos datos del paro, publicados hace dos días y correspondientes al mes de febrero. En esas declaraciones, el presidente de la patronal lamentó que sigan "empeorando" las cifras del desempleo y afirmó que ello, unido a que la industria "esté destruyendo empleo es señal de que Cantabria está a punto de quedarse sin pulso".

"Yo no sé si el señor Vidal de la Peña ha mirado los datos de Seguridad Social o los datos de la Encuesta de Población Activa, que lo que nos dicen es todo lo contrario", ha dicho el consejero.

Sota ha afirmado que, según los datos de la Seguridad Social, en los últimos cuatro años se han creado en Cantabria 2.039 empleos netos en la industria manufacturera.

También ha aludido a que los datos de la EPA indican que la ocupación en el sector industrial ha crecido en el último año en 2.335 personas y en los últimos tres en 3.377.

"Yo no sé como se pueden hacer este tipo de afirmaciones por parte de representantes tan importantes", ha censurado Sota.

En lo que sí ha coincidido con el presidente de la patronal es en la desigualdad en el acceso al empleo entre hombres y mujeres, con más crecimiento del paro entre las mujeres que entre los hombres.

Aunque se ha mostrado de acuerdo con la afirmación de Vidal de la Peña en ese aspecto, Sota ha recordado que el Gobierno de Cantabria pone a disposición de las empresas recursos para que se puedan paliar este tipo de "disfunciones" del mercado laboral.

Así, por ejemplo, ha aludido a las ayudas que concede el Ejecutivo regional para ayudar a las empresas a hacer planes de igualdad, unos recursos de los que --ha dicho-- solo se han gastado en 2018 cerca del 15,4%. "Ya me hubiera gustado que se hubieran agotado", ha dicho.

Tampoco se han agotado, según ha dicho, las ayudas puestas a disposición por el Ejecutivo para la fomentar la contratación indefinida en las empresas, partida de la que se han gastado el 70% de lo

dispuesto.

En este sentido, Sota ha señalado que el Gobierno pone los recursos pero la contratación la hacen las empresas. "Se pueden hacer muchas críticas, pero claro, también uno tiene que ser responsable, o corresponsable en este caso y cada uno debemos contribuir desde nuestras funciones".

Tras los datos del paro de febrero, Vidal de la Peña afirmó que "los cántabros se están preguntando si hay alguien al otro lado, en la Administración, que tenga previsto hacer algo más que mirar como Cantabria pierde un mes tras otro oportunidades, empleo y futuro".

Por su parte, Sota ha opinado que las críticas cuando son "en positivo", "son buenas", pero no "criticar por criticar".