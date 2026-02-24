Las startups Envisad, Laproa Biotech, Manfacter, Panssari y Phytobatea, finalistas de los Premios EmprendeXXI

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las startups Envisad, Laproa Biotech, Manfacter, Panssari y Phytobatea han sido seleccionadas como finalistas de la fase territorial de los Premios EmprendeXXI, una convocatoria de referencia en el ecosistema emprendedor que este año alcanza su 19 edición.

Un total de 13 startups de Cantabria han presentado candidatura a estos galardones impulsados por CaixaBank, a través de DayOne (su división especializada en empresas tecnológicas e inversores) y cootorgados con el Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, con la colaboración del Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN (www.sodercan.es).

La empresa ganadora en Cantabria se conocerá en la jornada DayOne Innovation Summit Cantabria, convocada para el próximo 29 de abril, a las 12 horas en la sala multiusos del Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), donde tendrá lugar el jurado y acto de entrega del galardón.

Las startups ganadoras en las últimas ediciones han sido Optimun Grade Response el año pasado, Uktena en 2024, Banbu Cosmética en 2023, Airway Shield en 2022 y Regfilter en 2021.

El Comité Técnico encargado de seleccionar a las startups finalistas ha estado formado por SODERCAN, Caixabank, DayOne, y Enisa.

Buena parte de ellas han participado en la primera edición del programa de SODERCAN para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS).

Los premios EmprendeXXI están dirigidos a compañías de base tecnológica e innovadora con sede en España y Portugal con menos de tres años de trayectoria y cuentan con premios en metálico y acciones de acompañamiento y visibilidad que suman cerca de 800.000 euros.

En la 19 edición se entregarán 17 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio, uno por cada comunidad autónoma. Las empresas ganadoras de esta fase recibirán una dotación económica de 6.000 euros.

Además, como novedad en esta edición, se otorgarán hasta un total de ocho Premios Retos del Mañana a las start-ups que ofrezcan las mejores soluciones en estas tres categorías: Business Transformation, para proyectos que impulsen la innovación con impacto transformador en empresas, profesionales y el mercado; Human & Wellbeing, para iniciativas que buscan una buena calidad de vida física y emocional en las personas; y Living Planet, para proyectos que contribuyan a la transición ecológica y la sostenibilidad. Las empresas ganadoras obtendrán un premio de 15.000 euros cada una.

Asimismo, se otorgarán dos premios accésit transversales a dos de las empresas inscritas para reconocer su innovación en los ámbitos planteados: Accésit Impacto Social, para la empresa cuya propuesta de valor se centre en generar un impacto positivo en la sociedad a través de su modelo de negocio, y Accésit Innovación Disruptiva, como reconocimiento a la innovación tecnológica más disruptiva (deeptech o frontier tech). Las dos empresas ganadoras recibirán una dotación económica de 9.000 euros.

Todas las empresas premiadas de la 19 edición obtendrán la aprobación directa del Grado de Innovación de la Certificación de Empresas Emergentes del Gobierno de España, otorgada por Enisa.

Por último, también se entregará un Reconocimiento AlumniXXI a la Escalibilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.

La fase final, en la que se hará entrega de los galardones Retos del Mañana, se celebrará el 27 de mayo en Barcelona.

ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNIDAD

Además de la dotación económica, los ganadores del Premio Regional, los ocho ganadores y ocho finalistas de los Premios Retos del Mañana y los 2 ganadores de los accésits, tendrán acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye formación en uno de los principales hubs de innovación del mundo, en colaboración con ESADE.

Por otra parte, las empresas galardonadas tendrán la oportunidad de estar en los Investors Day EmprendeXXI. Asimismo, los ganadores pasarán a formar parte de la comunidad AlumniXXI, que se ha consolidado como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI.