Startups del sector espacial defienden una forma distinta de gestionar el riesgo que la empresa tradicional

Aseguran que el 'new Space' "no implica" que el sector sea de bajo coste sino que se trata de aportar "alto valor" a los clientes

El consejero delegado y fundador de Zero 2 Infinity, José Mariano López Urdiales, y el consejero delegado y fundador de PLD Space, Raúl Torres, empresas startups del sector de las telecomunicaciones espaciales, han defendido este viernes en Santander que este tipo de empresas tiene una manera distinta de "gestionar, entender y abrazar" el riesgo que las tradicionales.

Así, López Urdiales ha explicado que si una entidad "muy prestigiosa" se equivoca "da mucho susto", pero que una más pequeña se lo puede tomar "con una actitud vital distinta y seguir avanzando", mientras que Torres considera que era necesario "cuestionar ciertas cosas" en la "inercia" de este sector.

Así lo han dicho en una mesa redonda durante la segunda y última jornada del 'IX Encuentro Hispasat sobre telecomunicaciones espaciales. Transformación en el sector satelital: disrupción e innovación' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en cuya inauguración celebrada ayer la presidenta de Hispasat, Elena Pisonero, aseguró que existen emprendedores que "están cuestionando el status quo" y que "no piensan" que el futuro está escrito, por lo que esperaba "que lo escribamos juntos".

En la mesa redonda, el director general y cofundador de DHV Technology, Vicente Díaz, ha afirmado que "es muy importante dejar claro" que las empresas del denominado 'new Space' hace tests y pruebas.

"Nadie pone en órbita algo que no funcione. No lanzamos cosas sin probarlas, me parece una línea muy arriesgada que no se ajusta a la realidad", ha matizado Díaz, quien preguntado sobre si el 'new Space' lleva aparejado una industria 'low cost' o de bajo coste ha contestado que este término "siempre" le ha sonado "algo peyorativo". Al mismo tiempo, ha insistido en que "las misiones son fiables" para lo que son contratadas.

Con respecto a esta cuestión del bajo coste, López Urdiales considera que se trata "más bien de alto valor" para los clientes, en el sentido de que este tipo de nuevas empresas tratan de dar al cliente "flexibilidad" en lo que se refiere a las fechas o a los componentes. "No es una carrera hacia abajo para ver quién es capaz de bajar más los precios", ha zanjado.

"NO SE ESTÁ REINVENTANDO LA RUEDA, UN COHETE SIGUE SIENDO UN COHETE"

En esta línea, Torres ha explicado que las nuevas empresas del sector desarrollan proyectos "muy enfocados" a las necesidades del mercado, de forma que, en su opinión, el 'new Space' "no implica" que sea de bajo coste. "Si se puede reducir el coste, que sea en partes que realmente lo merecen", ha apostillado.

Igualmente, ha comparado la situación actual con la de hace varias décadas, cuando la construcción de satélites que pesaban varias toneladas hacía necesaria grandes inversiones económicas, mientras que a día de hoy "los satélites se han hecho tan pequeños en tan poco tiempo" que permiten "tener proyectos más o menos financiables" con fondos públicos o privados.

No obstante, ha aclarado que el sector a día de hoy "no está reinventando la rueda" porque "un cohete sigue siendo un cohete, solo que más pequeño", lo que, a su juicio, "en muchos casos" tiene ventajas, pero en otros también inconvenientes. Además, los ponentes han coincidido en que los cambios actuales del sector se deben también, entre otros motivos, a los cambios de percepción que están teniendo Administraciones Públicas como la de Estados Unidos.

"HAY UNA SED DE CONECTIVIDAD QUE SOLO EL ESPACIO PUEDE SATISFACER"

En cuanto a la realidad actual de las telecomunicaciones espaciales, López Urdiales ha afirmado que a día de hoy "hay una sed de conectividad en el mundo, hay una sed de datos que solo el Espacio puede satisfacer", al tiempo que ha reivindicado que "algún día todo el mundo estará conectado y monitorizado". "Esto va a pasar seguro, es una cuestión de cuándo", ha zanjado.

En este sentido, el consejero delegado de Satlantis, Juan Tomás Hernani, ha apuntado que el Espacio "va a revolucionar" toda la economía con la información y los datos y ha invitado a "pensar en grande" porque esto "va a suceder, la duda es cuándo va a suceder" como consecuencia de la "generación masiva" de datos y una "nueva gobernanza".

Hernani también se ha mostrado a favor de crear alianzas estratégicas entre las empresas tradicionales y las emprendedoras del sector y considera que España tiene en la actualidad una oportunidad "para no dejar pasar" la ola actual en la que se están creando "ecosistemas de empresas muy potentes" en países como Reino Unido.

Finalmente, ha precisado algunas cifras de lanzamientos de satélites de menos de 50 kilogramos de peso en los últimos años, de manera que, tal y como ha recordado, hubo "una curva muy rápida" que en 2016 sufrió "una fuerte caída", lanzándose cien satélites, mientras que en 2017 se lanzaron 310.

"Eso lo estamos notando todos, se empieza a dibujar una rampa", ha dicho, para añadir que las previsiones son de que en los próximos cuatro años se procederá al lanzamiento de unos mil satélites, lo que, ha concluido Hernani, supone que "esta revolución está llegando".