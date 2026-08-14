Los SUAP de Cantabria han aumentado más de un 40% su actividad en verano y los hospitales un 24%

Inauguración de las obras del Centro de Salud de Cazoña - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han incrementado más de un 40 por ciento su actividad durante este verano mientras que las urgencias en los hospitales han subido un 24 por ciento, con Valdecilla como el que más lo ha experimentado. Además, las UVI móviles del 061 Cantabria han aumentado sus traslados un 39 por ciento.

En cuanto a la Atención Primaria ordinaria, ha registrado un crecimiento del 11 por ciento, que solo ha sido del 7 por ciento en Pediatría y Enfermería.

El consejero de Salud, César Pascual, ha ofrecido estos datos este viernes, a preguntas de los periodistas, en su visita a la inauguración de las obras del Centro de Salud de Cazoña, donde ha asegurado que la presión asistencial "está siendo igual" que otros veranos, pero que en los SUAP "ha aumentado muchísimo" y que son los que "están soportando de verdad los incrementos".

Pascual ha detallado que la actividad "se está manteniendo con tensión, porque hay muchísima más población y un tercio de la plantilla está de vacaciones".

En esta línea, ha asegurado que la decisión de la Gerencia de Atención Primaria de dedicar las contrataciones veraniegas a reforzar algunos SUAP con doble turno "ha dado resultado porque son los que están absorbiendo toda esta demanda".

En este sentido, el consejero cree que la Gerencia "ha trabajado muy bien" esa reordenación, al dedicar "casi todos los esfuerzos" a reforzar ese servicio.

En cuanto a las urgencias hospitalarias, ha indicado que, para atajar ese incremento del 24 por ciento en la actividad, "también se han reforzado mucho en Valdecilla y Laredo, y algo menos en Sierrallana".

Por otro lado, ha puntualizado que se ha mantenido la complejidad de las urgencias, que hay "muchísimas urgencias de escasa complejidad" y que "no está siendo un verano especialmente complicado, de urgencias graves ni muy complejas", que no han aumentado porcentualmente respecto de otros años.

Mientras tanto, ha destacado que la ciudadanía "se ha ido acostumbrando" a las vacaciones de los profesionales de los consultorios y "están utilizando el transporte para ir al centro de salud". Como ejemplo, ha puesto el de "un médico que pasa una vez a la semana por el consultorio y, cuando está 15 días de vacaciones, en realidad solo falta dos días y la gente lo sabe perfectamente".

En esta línea, ha apuntado que "la gente, cuando se pone enferma, va a urgencias y, al haber reforzado las urgencias, nos está permitiendo llevarlo mejor".

FIESTAS POPULARES

En otra pregunta, el consejero ha señalado que el SCS refuerza con UVI móviles las grandes concentraciones de personas, como por ejemplo El Día de Cantabria (Reocín) o el Coso Blanco (Castro Urdiales), "pero ahora todas las fiestas populares concentran mucha gente".

En esta línea, ha asegurado que el Ejecutivo regional "no sería capaz de llegar a todas las fiestas de todos los pueblos", por lo que son los propios ayuntamientos quienes contratan servicios auxiliares de ambulancia.

Estos despliegues favorecen que "muchos sean atendidos 'in situ' y no sean trasladados a los centros hospitalarios", donde "también se aminora el impacto porque los SUAP asumen mucha parte de las urgencias", ha añadido.

Sobre estas fiestas populares, ha asegurado que no ha habido "ningún caso de intoxicación alimentaria grave en ningún sitio", así como tampoco ha habido "ningún accidente de tren, ni de autobús", por lo que todo el incremento de actividad "es esperado" y se justifica en el incremento de la población.

Por otra parte, preguntado por los servicios rurales de taxi, ha afirmado que "el año pasado lo utilizaron muy poco, un 30 por ciento, y la mayoría turistas". "Es paradójico que vengan de cualquier punto de la Península en su coche, pero le tenemos que poner taxi", ha ironizado.

En este sentido, cree que "la gente de los pueblos es muy sensata y, si su médico no está, bajan a Urgencias; si tiene que adelantar la receta, va la semana anterior; y, si no, espera a que vuelva su médico habitual".