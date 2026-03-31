Suben un 1,2% las denuncias por violencia de género en Cantabria en 2025 y un 10,5% las víctimas

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SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Cantabria registraron el año pasado un total de 2.488 denuncias por violencia de género, 29 más que en 2024 (+1,2%), lo que supone una media de casi siete diarias, con 2.246 víctimas, un 10,5% más que en el ejercicio anterior (2.033). De ellas, el 38,6% eran extranjeras.

Además, 338 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de prestar declaración contra el denunciado en el juzgado, un 55% más que en los doce meses anteriores (218).

La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 73,4, la octava mayor del país y superior a la de 2024, que fue de 66,8. Está por debajo de la tasa nacional, que cerró el año en 74, dos décimas más baja que la de 2024.

A nivel nacional, los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron en 2025 un total de 204.342 denuncias, un 2,64% más que en el año anterior, mientras el número de mujeres víctimas creció un 0,7%, hasta las 185.188. El 11,33% se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

Según el informe, en 2025 los jueces cántabros acordaron 280 órdenes de protección de las 433 solicitadas, es decir, seis de cada diez.

Y los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia --que atienden casos de violencia de género por las tardes y fines de semana-- acordaron 93 órdenes de protección de las 123 pedidas, el 75,6%.

EL 85% DE LOS HOMBRES JUZGADOS FUERON CONDENADOS

Estos datos se desprenden del informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, y que revela que en 2025 fueron enjuiciados en Cantabria 804 hombres por violencia de género dos de ellos menores.

De los 802 enjuiciados no menores, fueron condenados 687, lo que supone el 85,66%.

En cuanto a los dos menores enjuiciados, a ambos se les impusieron medidas.