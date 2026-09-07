Susana Herrán (PSOE) no se presentará a la reelección como alcaldesa de Castro: Ocho años son suficientes

CASTRO URDIALES 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, no será candidata del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2027, según ha anunciado esta tarde la regidora socialista en una rueda de prensa convocada para comunicar esta "decisión personal", que además es "muy meditada" y que ha tomado desde "la tranquilidad y la responsabilidad", tal y como ha expresado.

"Siempre he pensado que ocho años de gestión de un ayuntamiento son más que suficientes para una persona", ha argumentado Herrán, que accedió al cargo en 2019 y que, tras revalidarlo en los comicios de 2023, se mantendrá en el mismo hasta agotar el presente mandato, en primavera del próximo ejercicio.

En su comparecencia ante los medios ha afirmado que su "prioridad absoluta" ha sido, es y será Castro Urdiales, pero ha explicado que dedicarse "en cuerpo y alma" a un municipio y a sus vecinos supone "sacrificar otras cosas", como la familia.

Por eso, aunque continuará en el puesto durante los próximos meses --"no es una dimisión", ha aclarado al respecto-- ha tomado la decisión de no concurrir a las próximas elecciones; decisión de la que ha informado ahora porque "siempre" ha sido "respetuosa" con los estatutos y con los tiempos de su partido, que acaba de abrir la segunda ventana de primarias con 164 ámbitos presentados entre federaciones autonómicas y municipales (en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes).