Suspendida la circulación ferroviaria entre Cabezón de la Sal y Llanes y de Orejo a Carranza

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Condiciones meteorológicas adversas han obligado a suspender esta mañana la línea Oviedo-Santander, entre Llanes y El Berrón, en territorio astur, y ya en Cantabria desde Cabezón de la Sal y Llanes, y también está interrumpida la de ancho métrico Santander-Bilbao entre Orejo (Marina de Cudeyo) y Carranza, según informa Adif.

Estas afecciones que afectan a Cantabria se suman a otras registradas en otros puntos del país en la circulación ferroviaria en este inicio de jornada y también durante el fin de semana.

Además, este domingo, un tren que cubría la línea de ancho métrico Santander-Oviedo golpeó un poste de madera entre San Vicente de la Barquera y Unquera, sin que se registraran daños personales.

El tren pudo continuar hasta Unquera, donde el servicio quedó suprimido y los viajeros fueron conducidos por carretera hasta su destino.

También este domingo quedó suspendida la circulación entre Guarnizo y Renedo por unas ramas de árbol apoyadas en la catenaria, lo que afectó a trenes de larga y media distancia y a cercanías de la línea C1 (Santander/Reinosa) que estuvieron detenidos en las estaciones.