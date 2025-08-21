Suspendida la Feria del Asociacionismo Juvenil en Noja por las condiciones meteorológicas

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Asociacionismo Juvenil que se iba a celebrar este jueves en Noja, en el Palacio Marqués del Albaicín, se ha suspendido por las condiciones meteorológicas adversas que afectan esta jornada a Cantabria, cuyo litoral está en alerta por intensas lluvias.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno regional, que organizó esta cita en colaboración con el Ayuntamiento y la Red de Información y Documentación Juvenil de Cantabria para conmemorar el Día Internacional de la Juventud.

La feria, que había programado actividades, sorteos, música, food trucks y stands informativos de diversas entidades, se ha cancelado debido a los avisos climatológicos, ya que hasta las tres de las tarde la costa cántabra está en alerta por intensas lluvias.

La alerta, inicialmente amarilla, fue elevada a roja hasta las diez de la mañana, desde cuando ha pasado a ser naranja hasta las 15.00 horas, ampliando así también el periodo de riesgo, que en principio era hasta mediodía.

El objetivo del festival con entrada gratuita, era celebrar este Día Internacional de manera artística, cultural y lúdica, impulsando la proyección social de las entidades juveniles que trabajan con y por la juventud en Cantabria y dar a conocer su labor.