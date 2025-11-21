El talento de jóvenes diseñadores gráficos se muestra en la exposición 'Longitud', en el Muelle de Calderón - FSC

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Longitud' exhibe desde este viernes y hasta el 9 de diciembre las creaciones de quince jóvenes diseñadores gráficos en el Muelle de Calderón.

Esta es una de las propuestas que forman parte de la décima edición del certamen Tipos, una iniciativa dirigida por el gestor cultural Juan Teja y reconocida en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC).

Visibilizar e impulsar el talento de los alumnos que estudian diseño gráfico en los distintos centros educativos de la región es el principal objetivo de esta muestra.

El título, 'Longitud', hace referencia al sistema de coordenadas geográficas que permite situar cualquier posición o lugar en la tierra mediante cifras, letras o símbolos, una cuestión con la que guarda relación el grueso de la programación del certamen.

En este caso, aunque los estudiantes se han inspirado en el concepto de coordenadas, muchos de ellos se han alejado de la definición geográfica y lo han interpretado desde un punto de vista más personal, ha explicado Javier Gandarillas, el director de contenidos de Tipos, que ha apuntado que esos trabajos son el resultado del concurso Jóvenes Diseñadores que convoca Tipos cada año.

Así, quince estudiantes del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Albericia, la Escuela de Arte de Cantabria (ESAC) Roberto Orallo y Cesine Centro Universitario han plasmado en sus diseños "sus propias coordenadas, reales o metafóricas, desde una visión más general o desde un lugar más íntimo y particular".

Ellos son Ariana Bolívar, Olga Cano, Yomira Cueva, Natalia Fernández, Belén García, Mario Gil, Sara Gutiérrez, Kai Nnamani + Felipe Pérez, María Planas, Paula Quevedo, Alicia Rebanal, Claudia Rioseras, Mónica Uriarte y Laura Velarde.

Además de sus piezas, la exposición también muestra los trabajos ganadores de las nueve pasadas ediciones del concurso; una oportunidad para revisitar las creaciones de Elisa Carreño, Gabriel Sánchez, Alexandru Chiaburu, Javier Sebastián, Ezequiel Figueroa, Curro Gallego-Preciados, Estela Monar, Natalia Fernández y Clara Lastra.

La muestra, que se podrá visitar a partir del 10 de diciembre en la Biblioteca Central de Cantabria, es una retrospectiva de todo lo que ha ocurrido en estos últimos diez años de Tipos.