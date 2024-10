El V taller de impulso de proyectos cinematográficos que organiza Cultura abre la inscripción

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, ha abierto este lunes la inscripción del taller de impulso de proyectos cinematográficos que cumple este año su quinta edición y que se celebrará del 22 al 26 de noviembre.

Se trata del DCP37 (Diálogo de Cine Producción), que volverá a contar con la participación de la socióloga y gestora cultural Isona Admetlla y que se pone en marcha con la colaboración y apoyo de los festivales de cine de San Sebastián, Albacete y Málaga.

En esta quinta edición, como novedad, se ofrece a Navarra una plaza como proyecto invitado, además de las cinco para proyectos cántabros, que participará en la actividad y en la formación prevista, pero sin acceso a premios.

El objetivo es fomentar el conocimiento entre productoras cántabras y navarras para establecer puentes y estrechar lazos con una comunidad autónoma, también uniprovincial, con la que se comparten características, hay similitudes y también cuidan el talento audiovisual.

El DCP37 tiene una duración de cinco días en la sede de la Filmoteca de Cantabria, en Santander. El taller es un referente a nivel nacional, tanto por su formato como por la constatación de sus beneficios para el desarrollo de proyectos audiovisuales en la región.

Esta iniciativa 'made in Cantabria' cuenta con la colaboración y apoyo de los festivales de cine de San Sebastián, Albacete y Málaga que otorgan a sus participantes diferentes premios. Así, el Festival de Cine de San Sebastián ofrece acreditación en su zona de industria a las personas seleccionadas y el de Albacete (Abycine) selecciona un proyecto que participará en su zona de industria 'Lanza'. Por su parte, el certamen de Málaga dispone de una plaza para participar en su campus 'Málaga Talent', en el que ya han representado a Cantabria realizadores como Jesús Choya y Diego del Val.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos ante un jurado de profesionales de reconocido prestigio, que también asesorarán en reuniones 'one to one'. Asimismo, estos expertos elegirán el proyecto ganador de una bolsa de viaje de 1.000 euros para acudir al European Film Market de Berlín, completando así los premios que se entregarán en el taller de impulso de proyectos cinematográficos.

Además, se ofrece una plaza de proyecto invitado a un trabajo en desarrollo del País Vasco, que no optará a premios, pero sí recibirá toda la formación, con lo que se busca favorecer el contacto entre productoras y generar ocasiones para que los proyectos de ambas regiones estén en contacto.

La actividad del DCP37 comenzará el 22 de noviembre con una sesión de seguimiento de los proyectos seleccionados en años anteriores. Los días 23 y 24, de 9.30 a 18 horas, se desarrollará el taller con los proyectos seleccionados por Isona Admetlla este año, mientras que el 25 de noviembre, de 9.30 a 13.30 horas, se presentarán los proyectos ante un jurado de expertos.

El día 26 se producirán las reuniones 'one to one' con el jurado, que también deliberará y tomará sus decisiones para, posteriormente, celebrar la entrega de premios.

El plazo de presentación de proyectos se cierra el 21 de octubre y la documentación para inscribir los proyectos se puede consultar en la página web de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus (filmotecacantabria.es/es/dcp37).