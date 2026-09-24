Tellado acusa al PSOE de no querer que se investigue "su corrupción masiva" y sostiene que la democracia ganará

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de no querer que se investiguen "sus delitos, escándalos y su corrupción masiva", al tiempo que ha asegurado que "la democracia española va a ganarles este pulso".

Tellado ha afirmado que el actual Gobierno (PSOE-Sumar) resulta "lo opuesto a la democracia", pero se ha mostrado convencido de que "la democracia española, como la nación, va a ganarles este pulso".

En el marco de la Junta Directiva que ha celebrado el PP de Cantabria desde las 20.00 horas de este jueves en el Hotel Chiqui de Santander, el dirigente popular ha denunciado que el proyecto de Pedro Sánchez rechaza las decisiones de jueces y tribunales, y ha sostenido que al Ejecutivo "lo que no le gusta es la democracia" y "el Estado de Derecho". "No les gusta que se investiguen sus delitos, sus escándalos y su corrupción masiva", ha apostillado.

Sin embargo, el responsable popular ha señalado que la esposa del presidente, Begoña Gómez, ya va "camino del banquillo" y ha cuestionado que desde 'el sanchismo' tampoco se acepte que sea juzgada por un tribunal de jurado popular conformado por "nueve ciudadanos anónimos". "¿Tampoco les gusta", se ha preguntado el líder popular.

Al respecto, ha recordado que en la Audiencia Nacional se instruyen las causas vinculadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la financiación del partido, las 'cloacas de Ferraz' y la "invasión" de Ceuta, mientras que en el Tribunal Supremo "ya han sido condenados" el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García.

CEUTA

En relación con la situación que afronta Ceuta, Tellado ha enmarcado los acontecimientos derivados de la crisis migratoria como una muestra más del "deterioro generado por el Ejecutivo" y ha advertido de que esta circunstancia "debe ser la última que España sufra como consecuencia de este desastre de Gobierno".

Asimismo, ha reprochado a Sánchez que "no quiere, no sabe o no puede poner orden" en la ciudad autónoma ante una coyuntura que acumula dos meses "patas arriba", al tiempo que ha exigido como "única salida aceptable" el "retorno del 100% de los que entraron ilegalmente" con carácter inmediato. "Cuanto antes y sin excusas", ha subrayado, como también que "Ceuta y España no se venden".

CANTABRIA

Por otra parte, ha reivindicado el municipalismo como "el gran tesoro del PP", y a sus alcaldes y concejales como "las joyas de nuestra caja fuerte", y ha destacado su trabajo al servicio de los vecinos y su papel como "fuerza decisiva" para impulsar también el "cambio a nivel nacional que tanto se necesita".

Igualmente ha puesto en valor que el Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga ha logrado aprobar tres presupuestos en tres años, "ha aplicado 35 bajadas de impuestos" y ha situado a Cantabria como "líder nacional en empleo", frente a "la parálisis política, el sectarismo y la corrupción rampante de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha contrapuesto la situación nacional con la gestión del PP en Cantabria y ha situado a la comunidad como "un gran espejo donde mirarse para saber lo que le espera a toda España muy pronto, con Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno de la nación".

Al respecto, Tellado ha llamado a afrontar los próximos meses, previos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y a las generales aún sin fecha, con el objetivo de lograr "la reconstrucción nacional de todo lo destruido por Sánchez" y conquistar el "gran mandato ciudadano" necesario para llevar a cabo la transformación que merece España.