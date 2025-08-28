SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel Julio Postigo será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria, ya que relevará en el cargo a Antonio Orantos, que ha ascendido a general de brigada, como reconocimiento a sus méritos y trayectoria.

El hasta ahora máximo responsable de la 13 Zona de la Benemérita ha estado al frente del Cuerpo en la comunidad autónoma durante tres años y medio, en los que ha demostrado su "incansable trabajo" y su "vocación de servicio público".

Lo ha destacado este jueves el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en declaraciones a los medios que ha aprovechado para dar la enhorabuena a Orantos y desearle éxito en su nueva etapa y destino, fruto de ese ascenso a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Puede contar con nuestra colaboración leal para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana", ha expresado al respecto el también secretario general del PSOE regional, que además se ha mostrado seguro de que con el nuevo jefe provincial de la Guardia Civil va a continuar la línea de colaboración de la Delegación con el instituto armado y que hace que Cantabria sea "la segunda comunidad más segura de España".

FIN A LA RAVE

En su encuentro con la prensa, esta mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Casares se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la 'rave' celebrada entre el viernes y el miércoles en una cantera de Roiz, en Valdáliga, y a la que "afortunadamente ya hemos puesto fin".

Terminó tras el desalojo de más de un centenar de vehículos (116) y 300 personas (312), de las que 29 dieron positivo en los controles de alcohol y drogas realizados por los agentes desplegados al lugar a los conductores que abandonaban la fiesta ilegal.

En este punto, el delegado ha trasladado su "agradecimiento sincero" por el "extraordinario trabajo que desde el primer momento ha hecho la Guardia Civil" en los controles de entrada y de salida a la cantera, y que "ha evitado que fueran muchísimos más los vehículos y las personas que accedieran a la cantera".

Dichos controles se han saldado con 28 positivos en sustancias estupefacientes y uno en bebidas alcohólicas, denuncias a las que hay que sumar la propuesta de sanción a los organizadores del evento, que fueron localizados.

"Hoy sabe todo el mundo que quien esté dispuesto a hacer una fiesta ilegal en Cantabria vamos a actuar desde el primer momento", ha avisado Casares, para quien el "trabajo preventivo" de la Guardia Civil ha evitado que la fiesta fuera "de 1.000 ni de 2.000 ni como en otros sitios de España de 4.000, 5.000 ó 6.000 personas".

Con todo ello, y a juicio del socialista, "el mensaje está claro" y, como ha augurado, en Cantabria "se lo van a pensar mucho para volver a hacer una fiesta" ilegal como la de Roiz, aunque ha admitido que "no estamos exentos de que vuelvan a intentarlo". Pero, en ese caso, "la Guardia Civil va a actuar desde el primer momento", ha avisado para finalizar.