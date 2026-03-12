Tensión en Santander entre manifestantes en contra y a favor de los centros de menores

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, interviene con un megáfono - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado a última hora de este jueves frente a la Delegación del Gobierno en Santander en contra de los centros de menores extranjeros no acompañados en Cantabria, mientras que en la cercana Plaza de Correos se ha reunido una cuarentena de personas a favor de estos recursos, viviendo en algunas ocasiones momentos de confrontación y tensión sin que se hayan producido incidentes.

Al frente de la movilización en contra de los centros, convocada por vecinos de Castro Urdiales, Cartes y otros municipios de la región, han estado representantes de Vox en Cantabria y a nivel nacional, como la portavoz de Agenda España de la formación y en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.

Bajo grandes pancantas con los lemas 'Remigración' o 'Recursos para Castro, no para centros impuestos', los asistentes a esta concentración han gritado proclamas como 'Metédlos en vuestras casas', 'España no se vende, España se defiende' o 'Esta es la juventud de España'.

Lemas que han sido replicados por el otro grupo con 'Fuera fascistas de nuestros barrios', 'Todos los derechos para todas las personas' o 'Ninguna persona es ilegal'.

Por dos ocasiones, las personas de la concentración contra los centros de menores se han acercado a la Plaza de Correos donde ha permanecido en todo momento el otro grupo. La Policía Nacional ha formado un cordón de seguridad entre ambos, que se han intercambiado lemas.

Durante un momento de la primera concentración --que estaba comunicada a la Delegación del Gobierno según confirmaron a Europa Press fuentes de esta institución-- varios integrantes se han dirigido al resto, megáfono en mano, y han señalado directamente a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), como "cómplice" y "responsable" de la llegada de los menores a la región, mientras "acusa a Pedro Sánchez de ser el único culpable. Eso es hipocresía y vender Cantabria", han aseverado.

También ha cogido el megáfono Pérez Moñino para decir que en Madrid "están conociendo las consecuencias" de la implantación de estos centros. "Violaciones, agresiones, mataleones... Ya está bien. Los políticos de PP y PSOE se echan la culpa a unos a otros y la realidad es que tienen las mismas política acordadas en Bruselas", ha criticado para concluir que en Vox defienden "la seguridad de nuestros barrios" y que quieren a los menores extranjeros no acompañados "en su país, con sus padres".

Tras momentos de confrontación verbal, los dos grupos se han disuelto finalmente pasadas las 20.15 horas.

Todo ello se ha vivido después de que hace más de un mes tuvieran lugar las protestas por parte de los vecinos de Cartes tras trascender la implantación en el municipio de un hogar de acogida de menores que fue anunciado por la alcaldesa socialista, Lorena Cueto; y que estos dos últimos domingos se hayan producido concentraciones a favor y en contra del que el Gobierno autonómico (PP) instalará en Castro, que igualmente dio a conocer la también regidora del PSOE, Susana Herrán.