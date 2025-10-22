Toda la plantilla de TYCSA secunda la huelga por la precariedad laboral y los accidentes de trabajo, según UGT

Toda la plantilla de TYCSA secunda la huelga por la precariedad laboral y los accidentes de trabajo - UGT

El paro se prolongará hasta las 6 horas de mañana y habrá de nuevo huelga el martes 28 de octubre

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toda la plantilla de Global Special Steel Products (TYCSA) ha secundado el inicio de la huelga convocada por la creciente precariedad laboral y el aumento de los accidentes de trabajo en la fábrica de Nueva Montaña perteneciente al grupo empresarial de la GSW, que cuenta con una plantilla de 152 trabajadores.

Así lo ha informado este miércoles en un comunicado la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), que integra el comité de empresa de la planta productiva cántabra junto con los sindicatos CCOO y USO.

Este primer día de huelga, que se repetirá el martes 28 de octubre, es "una clara respuesta de la plantilla a un incremento incesante de los accidentes de trabajo por los reiterados incumplimientos del convenio de productividad y del convenio colectivo", ha explicado UGT.

El paro de 24 horas de hoy se prolongará hasta las 6 horas de mñana jueves 23 y se reanudará el 28 de octubre desde las 14 horas hasta las 6 horas del día siguiente, 29 de octubre.

Tal y como se precisaba en la convocatoria de las movilizaciones, tras una reunión de mediación en la negociación sin avenencia en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), por "equidad" en la aplicación del ejercicio de huelga, el personal técnico quedará excluido de la segunda jornada de huelga.