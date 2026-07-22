Todas las comunidades reclaman negociar el Estatuto Marco en otro CISNS "frustrante" para Cantabria

El Consejero De Salud, César Pascual, Asiste Por Videoconferencia Al Pleno Extraordinario Del CISNS - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 17 comunidades autónomas "sin excepción", junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han vuelto a exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, abrir un nuevo proceso de negociación del Estatuto Marco, desde sus fases iniciales, con "diálogo, lealtad institucional y voluntad de alcanzar un acuerdo", que fortalezca el Sistema Nacional de Salud (SNS) y garantice la mejor atención posible a los ciudadanos.

Y así se lo han trasladado en un acuerdo conjunto, "el tercero de estas características, e idéntico a los dos suscritos anteriormente por todas las comunidades", expuesto esta vez por la consejera de Sanidad canaria, Esther Monzón, durante la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinaria de hoy, en la que ha participado el titular de Salud cántabro, César Pascual, que la ha calificado de "frustrante".

Según ha informado el Gobierno regional, para Pascual, al igual que para el resto de los consejeros, el Estatuto Marco requiere "máximo consenso institucional y profesional", es decir, la implicación y el acuerdo de gestores y profesionales, y la ministra "está a tiempo de rectificar, antes de que sea demasiado tarde".

Pascual ha subrayado al respecto que el Estatuto Marco es "trascendental" para el presente y el futuro del sistema sanitario y para que salga adelante con acuerdo es "ineludible" la participación "efectiva" de todas las partes. "Solo así será posible construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible". "Cualquier otro escenario imaginable, sería desastroso para el SNS. Estamos viviendo en nuestras propias carnes el impacto directo y brutal sobre la asistencia sanitaria de un conflicto laboral enquistado", ha incidido.

Para el consejero, el objetivo ahora es "frenar cuanto antes" esta situación, que compromete la capacidad de los servicios de salud y que, de prologarse mucho más, "afectará irremediablemente" a la calidad en la atención y la seguridad de los pacientes.

SIN ESTATUTO, PERO CON HUELGA

"Lo que realmente nos preocupa es que tanto supuesto esfuerzo en la elaboración del Estatuto Marco lo único que ha conseguido es una huelga nacional, que amenaza con ser indefinida, y una pérdida de tiempo, energía y recursos, difícil de recuperar", ha lamentado el consejero.

"Intentamos por todos los medios paliar sus nefastos efectos, pero nos vemos incapaces de llegar al punto de que la huelga se paralice", ha afirmado Pascual, que ha censurado que "los ciudadanos de todo el país están padeciendo un daño de muy difícil o imposible reparación por la obstinación de la ministra".

Como contrapunto ha puesto el caso de Cantabria, que ha "hecho los deberes", llegando a acuerdos con los profesionales en el ámbito de sus competencias.

Como ejemplo, se ha remitido al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este miércoles que publica el acuerdo para el encuadramiento extraordinario del personal del Servicio Cántabro de Salud en el sistema carrera y de desarrollo profesional, que supondrá 17,5 millones de euros anuales y permitirá al personal estatutario recuperar los derechos económicos perdidos desde 2010.

"ECHAR BALONES FUERA"

Por último, Pascual ha afeado de nuevo a la ministra que "permanentemente eche balones fuera, y siga empecinada en que éste es un problema de las comunidades autónomas", cuando tiene a "todos" en frente.

"Lejos de reflexionar, cada día que pasa persiste en una huida hacia delante que pone en evidencia que el único obstáculo para el consenso no son las comunidades autónomas, ni los profesionales, los técnicos o las organizaciones sindicales, sino que está sentado en el propio Ministerio".

Tal es así que, para Pascual, es "preocupante el desprecio institucional de García hacia todas las administraciones que sostienen en SNS".

"Mientras el Ministerio sigue instalado en la política del monólogo, todas las comunidades autónomas hemos exigido retomar desde el inicio la negociación del Estatuto Marco, establecer un diálogo real y abandonar una estrategia basada en presentar textos cerrados para que los demás simplemente los acaten", ha explicado Pascual tras su participación en el CISNS.

De hecho, ha criticado que la reunión del CISNS "ha reeditado un episodio más de menospreciar e ignorar a todos sus miembros", algo "inaceptable", ha valorado el titular de Salud, para quien García "está desvirtuando el sentido de la cogobernanza, que, según su criterio, consiste en informar a las comunidades autónomas de las decisiones una vez tomadas" cuando son las comunidades autónomas "quienes gestionan hospitales, organizan servicios, contratan profesionales y garantizan la asistencia sanitaria cada día".

"Pretender reformar el Estatuto Marco de espaldas a quienes deben aplicarlo es tan absurdo como diseñar un avión sin hablar con quienes tienen que hacerlo volar", ha añadido el titular de Salud cántabro.