Todo el Parlamento cántabro se une para exigir al Gobierno central la mejora de los Cercanías

También, por unanimidad, reclama al Ejecutivo regional que le informe trimestralmente de la marcha de los proyectos con financiación de la UE

Los cinco partidos del Parlamento de Cantabria (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox) han unido este lunes sus votos para exigir al Gobierno central la mejora de los trenes de Cercanías en la comunidad.

La iniciativa, que se compone de ocho puntos con distintas reclamaciones dirigidas a mejorar los Cercanías, ha partido del PRC y ha recibido el apoyo de todos los grupos, si bien algunos han dudado de la utilidad de la propuesta.

Aunque PRC y PP, y también otros grupos, reconocen que el funcionamiento hoy de los Cercanías en Cantabria es un "caos" y un "desastre", para los 'populares', la proposición no de ley que plantea el PRC para pedir al Gobierno regional que inste al central a la mejora de los Cercanías, se trata de una "declaración de intenciones ideal".

A su juicio, está "llena de generalidades", "no presenta un solo plazo", "ni presupuesto" y "no hay una concreción sobre qué actuaciones se deben llevar a cabo". Mientras, desde el PRC, defienden que quien tiene que aportar esa "concreción" y el "cronograma" es el Gobierno central.

Aunque desde el PP la han apoyado, han cuestionado que ello vaya a servir para algo y han pedido al PRC que use su voto en Madrid para "condicionar, de verdad, a un Gobierno que ha olvidado a Cantabria".

Así, ha afeado a los regionalistas el apoyo prestado en las Cortes Generales al Gobierno central a la hora de aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no incluyen las inversiones que ahora reclama en su iniciativa.

PLAN DE CERCANÍAS

Los populares han llevado al Pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a ejecutar en su totalidad y en un plazo no superior a cuatro años, el Plan de Actuación de Cercanías para el Núcleo

de Cantabria que diseñó Íñigo de la Serna en su etapa como ministro de Fomento. En este caso, no ha salido adelante por el voto en contra de socialistas y regionalistas, que consideran que tiene "tintes partidistas" y es "extemporánea".

El PSOE, en su intervención en estas dos iniciativas --la del PRC y la del PP--, ha defendido el "compromiso" que está realizando el actual Gobierno de España, que está destinando 258 millones de euros para renovar los trenes de Cercanías, los cuales --ha dicho-- "ya se están fabricando", y también los de media distancia, a lo que van 1.447 millones, que también se están haciendo, ambas cosas "comprobables" en el Boletín Oficial del Estado.

"¡Cómo se puede decir que el Gobierno de España no tiene un compromiso con los Cercanías, que no tiene un compromiso con Cantabria, cuando ha hecho la mayor inversión de la historia de España en Cercanías y en media distancia", ha afirmado el diputado socialista Javier García-Oliva, superior, según ha expuesto, a la que se realizó con el Gobierno del PP.

Además, ha anunciado que para abril el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige ahora Raquel Sánchez presentará el Plan de Cercanías 2025, que será "más ambicioso" y ampliará el que diseñó De la Serna.

Respecto al Plan de De la Serna, García-Oliva ha afirmado que estaba "bastante bien planteado" y ha señalado que éste se ha cumplido ya en "más de un 60%" y la "mayor parte" de las actuaciones previstas en él están "ejecutadas o en vías de ejecución".

Ha insistido en que el actual Gobierno va a ir "más allá" y, en su Plan de Cercanías 2025, va a incluir no solo lo que falta por hacer del de De la Serna, sino que lo actualiza, lo pone al día y lo amplía.

"El Gobierno está intentando destinar el 10 por ciento de los fondos de recuperación europeo que van a llegar para mejorar la media distancia y las Cercanías antes de 2023", ha recalcado.

Por su parte, desde el PRC han afirmado que "les gustan" todos los planes y se han mostrado "expectantes" ante el próximo que presentará el Ejecutivo central pero ha señalado que lo que hace falta es que "se cumplan" porque "los retrasos son históricos" y por ellos deriva la situación actual de los Cercanías en Cantabria.

Los regionalistas han afirmado que "se están dando pasos" y "avanzan las tramitaciones" pero ha subrayado la importancia de hacer un "seguimiento" para evitar que éstas se dilaten en el tiempo. Además, ha reivindicado que, si hay que establecer prioridades, las de Cantabria sean "las primeras". "Ya nos hemos puesto a la cola mucho tiempo, ahora a ver si nos ponen ya en cabeza del tren", ha afirmado el regionalista Francisco Ortiz.

FONDOS EUROPEOS

También hoy el Pleno del Parlamento ha acordado por unanimidad instar al Gobierno regional (PRC-PSOE) a que, cada tres meses, le informe sobre el grado de ejecución de los proyectos vinculados a los fondos europeos y que sea la Consejería de Economía la que coordine e impulse la gestión de estos recursos.

La iniciativa original ha partido del grupo mixto-Vox, que inicialmente reclamaba que esa información fuera mensual, si bien finalmente ha aceptado una enmienda de PRC y PSOE para alargar este plazo a los tres meses.

A juicio de los grupos que sustentan al Ejecutivo en la Cámara la periodicidad mensual es "poco operativa" y cree que resulta "mucho más razonable" la trimestral. "La información que pueda llegar en el plazo de un mes no va a ser relevante e incluso puede distorsionar el análisis de la evolución y además puede suponer una carga excesiva para las consejerías", han defendido los socialistas.

Pese a que el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha lamentado que el Gobierno precise 3 meses, finalmente, y "primando el interés de la comunidad", ha aceptado la enmienda de los regionalistas y socialistas para que la iniciativa saliera adelante y además por consenso de todos los grupos.

"Necesitamos la aprobación de una moción que le pida al Gobierno que trabaje para la consecución de estos fondos. Necesitamos que la totalidad del Parlamento camine en una única dirección, trabajando junto con el Gobierno. Si para eso tenemos que aceptar su plazos, lo aceptamos, si para eso tenemos que aceptar su terminología lo aceptamos. Les vamos a dar todo lo que nos pidan siempre y cuando consigan que los fondos lleguen a Cantabria", ha subrayado Palacio.

Y es que todos los grupos han coincidido en la importancia que tiene para Cantabria la llegada de estos fondos europeos y lo que supondría no contar con ellos, algo que teme la oposición.

CANTUR

Lo que no ha salido adelante, debido al voto en contra de PRC y PSOE, ha sido una iniciativa del PP para instar al Gobierno a aprobar para Cantur unas bases generales de contratación y, en un máximo de seis meses, contar con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en esta empresa pública.

A la iniciativa de los 'populares', que han planteado esta medida tras la denuncia por parte de CC.OO de "irregularidades" en materia de contratación y recursos humanos --negadas por el consejero de Turismo, Javier López Marcano (PRC)-- ha contado con el voto a favor de los otros dos grupos de la oposición (Cs y Vox).

Sin embargo, no ha salido adelante por el rechazo de PRC y PSOE, que han votado en contra al no ser aceptada una enmienda de modificación en la que planteaban sustituir ese plazo de 6 meses para aprobar la RPT, al considerarlo "imposible" de cumplir, y que ésta se hiciera "en el periodo más breve posible".

"Si no les ponemos plazos no tienen ninguna intención de que esos procesos concluyan. Lo tienen muerto de risa porque, la verdad, es que es muchísimo más cómodo no tener control. Porque cuando uno no tiene control pasa lo que pasa, que hay que tener un carné para llegar a un sitio o que si no tienes un carné pero eres amigo de no sé quien...", ha replicado el diputado del PP y exdirector general de Cantur, Roberto Media. Cs también presentó una enmienda pero, aunque no fue aceptada, ha votado a favor.