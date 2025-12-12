Tolerancia 0 al Bullying apunta al IES tras la condena en Torrelavega: "Hasta la voz de alarma era cosa de críos"

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Tolerancia 0 al Bullying de Cantabria ha valorado la sentencia que condena a ocho menores del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Garcilaso de la Vega de Torrelavega por acoso a un compañero, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

Pero la agrupación hecha en falta que haya "consecuencias o amonestaciones" al centro educativo por su actuación: "Solo se dio la voz de alarma cuando la familia pidió el protocolo. Previamente, antes, todo era cosa de críos", ha manifestado la presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja.

En declaraciones a Europa Press, ha admitido y recalcado que "los niños han hecho algo mal", aunque ha considerado que "siempre hay algún adulto que debería haber visto algo y nunca vieron nada". "A mí me falta (en la sentencia) que haya consecuencias o amonestaciones al centro educativo por cómo ha hecho las cosas", ha señalado.

El fallo, del Juzgado de Menores de Santander, se ha dictado con conformidad de las partes. Condena a ocho alumnos del IES por un delito contra la integridad moral respecto a un compañero, también menor, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

En concreto, se acuerda la medida de seis meses de realización de tareas socioeducativas -para seis de los procesados, y amonestación para los otros dos- y una indemnización.

Según los hechos probados, la víctima acudía a los aseos durante los recreos, y los acusados, "actuando conjuntamente y de común acuerdo, con el propósito de humillarle, amedrentarle y atacarle por su orientación sexual", accedieron el pasado 5 de febrero durante el segundo recreo a los baños y dieron patadas a la puerta del aseo en el que estaba el joven, al tiempo que gritaban y se reían de la situación. Uno de los agresores escupió un chicle y otro lanzó un escupitajo por el hueco superior del aseo.

Previamente, en el primer recreo, también accedieron al baño, sabiendo que la víctima estaba en uno de los aseos y golpearon la puerta, lanzando un escupitajo hacia el interior. Tras estos hechos, el IES procedió a activar el protocolo de acoso escolar.