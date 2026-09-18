El Torrebus será gratuito los días 22 y 23 con motivo de la Semana Europea de la Movilidad

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ofrecerá servicio gratuito en todas las líneas del Torrebus los próximos 22 y 23 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, con el objetivo de promover el uso del transporte público y seguir impulsando hábitos de desplazamiento más sostenibles.

La gratuidad será efectiva durante toda la jornada de los días 22 y 23 de septiembre en todas las líneas del servicio, sin necesidad de realizar ningún trámite previo por parte de los usuarios.

El alcalde, Javier López Estrada, ha señalado que esta iniciativa busca "animar a los ciudadanos a dejar el vehículo particular y comprobar que el transporte público puede ser una alternativa cómoda, eficaz y sostenible para muchos de los desplazamientos que realizamos diariamente".

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento viene aprovechando distintas fechas señaladas para impulsar este tipo de campañas y acercar el Torrebus a nuevos usuarios. "La mejor forma de fomentar el uso del transporte público es facilitar que los vecinos puedan probar el servicio y comprobar las ventajas que ofrece", ha afirmado.

Por su parte, la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, ha destacado que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia una movilidad "más eficiente, accesible y respetuosa con el medio ambiente", en la que el transporte público desempeña un papel fundamental. "Cada vez son más las personas que utilizan el Torrebus y queremos seguir consolidando esa tendencia ofreciendo un servicio moderno, cómodo y competitivo", ha explicado.

López Estrada y Tazón han enmarcado esta actuación dentro de las políticas de movilidad que está desarrollando el equipo de gobierno PRC-PSOE, entre las que figuran la renovación y mejora del servicio del Torrebus, su progresiva comarcalización, la ampliación de las zonas de estacionamiento regulado gratuito (ERA) y la creación de nuevos aparcamientos públicos gratuitos, como los dos aparcamientos en altura de La Carmencita y el Mercado Nacional de Ganados, que con cerca de 900 plazas.

Además, han anunciado que el Ayuntamiento volverá a ofrecer el Torrebus gratuito durante las próximas fiestas navideñas, los días 24 y 25 de diciembre y el 5 de enero, una medida ya consolidada que pretende facilitar los desplazamientos durante esas fechas, favorecer el acceso al comercio local y seguir incentivando el uso del transporte público.