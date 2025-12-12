Torrelavega acoge el 20 el estreno en Cantabria del musical 'Bárbara', basado en 'Las criadas'

Presentación de 'Bárbara, el musical' - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá el próximo 20 de diciembre el estreno en Cantabria del espectáculo 'Bárbara, el musical', del productor regional Adrián Alonso.

Tras su paso por el Teatro Arlequín, en Gran Vía de Madrid, se representará en el TMCE el sábado 20, a las 20.00 horas y con entradas a la venta al precio de 4 euros.

El musical es una adaptación de la obra 'Las Criadas' de Jean Genet que realizó Mar Galera y que ha versionado junto a Ana Conde.

Está protagonizado por Begoña Agüero y en el reparto figuran también las actrices Rocío Riego y Nuria Gedack. Además, participa la compañía de baile 'Dantea' y la música es de Suspicio de Molina&Santiago Rodiño.

La protagonista del musical, su productor y la concejala de Cultura, Esther Vélez, han presentado este viernes en rueda de prensa esta propuesta, "novedosa" y "de gran calidad", en palabras de la edil.

"Es una comedia contemporánea, llena de humor, con escenas que van a invitar al público a participar, que combina interpretación, música, danza y que aborda la crítica social con temas de vigencia, con temas de actualidad, como es la búsqueda de identidad personal, las complejas relaciones de amor-odio, las dinámicas de poder, el edadismo...", ha explicado.

Por su parte, Adrián Alonso ha expresado su satisfacción por estrenar en Cantabria este musical, que ha tenido una "acogida increíble" en Madrid, en tanto que la actriz protagonista ha avanzado que "no va a dejar indiferente a nadie".