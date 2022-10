Torrelavega aprueba una bajada del IBI del 1% aunque la oposición advierte: "No se va a notar"

Luz verde al sistema de aparcamiento regulado que permitirá aparcar en 123 plazas de carga y descarga

TORRELAVEGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) ha aprobado inicialmente en el Pleno municipal de este martes una modificación de las ordenanzas fiscales municipales para 2023 que incluye una bajada del 1% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una medida que solo ha salido adelante con los votos de regionalistas y socialistas, pues la oposición ha rechazado la propuesta fiscal al considerarla "insuficiente" y "poco trabajada".

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha explicado que la ordenanza contempla congelar los impuestos y una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los proyectos que se ejecuten en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Por lo que se refiere a otros gravámenes, el Impuesto de Tracción Mecánica se mantiene en el 1,96 y en el 2 para los de mayor cilindrada; en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos (plusvalía) continúa el tipo del 30% aplicado en 2022 a partir del 2 de junio; y se congela el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Como ha reconocido el edil, los cambios que se introducen son "ligeros, de poca importancia" --las tasas no se han abordado junto a los impuestos y se hará más adelante, pero la intención también es congelarlas-- porque los ingresos y gastos están ya equilibrados y hay "muy poco fondo de maniobra".

De hecho, la bajada del 1% del IBI --de 0,617 a 0,610%, para paliar el aumento catastral que sufren los inmuebles por la valoración de 2014--, el impuesto con el que más recauda el Consistorio, supone dejar de ingresar en las arcas municipales más de 122.000 euros, según Pérez Noriega, que ha destacado que el ingresos y gastos están "equilibrados" y que Torrelavega tiene una presión fiscal casi 12 puntos inferior a la media de los municipios del mismo tamaño.

En este sentido, el portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha añadido que "bajar impuestos da votos", pero impide invertir en servicios públicos de calidad y por tanto "va en contra de los más vulnerables", por lo que el equipo de Gobierno ha apostado por su congelación. "Es imposible bajar impuestos porque hay que garantizar el equilibro económico financiero del Ayuntamiento", ha zanjado.

Lo ha hecho en respuesta a las críticas de la oposición (PP, ACPT, Ciudadanos y Torrelavega Sí), que han tachado la propuesta fiscal de PRC-PSOE de "pobre y poco trabajada" y han lamentado que hayan querido "subirse al carro" de la reducción de impuestos y "comprar un titular" cuando "realmente ningún vecino lo va a notar", pues puede suponer en algunos casos una reducción de "tres o cuatro euros" en la factura.

En general han reclamado una bajada mayor y creen que "sí hay margen de maniobra", pero han lamentado que "lo fácil es dejarlo igual". Y ante la imposibilidad que ha argumentado PRC-PSOE han señalado que lo que deben hacer para poder bajar impuestos es suprimir "gastos superfluos" y "racionalizar el gasto".

De hecho, el Pleno ha aprobado también únicamente con el voto del equipo de Gobierno una modificación presupuestaria de 536.000 euros que incluye dotar con 305.480 euros al proyecto de rehabilitación del edificio de la antigua Cámara de Comercio de la calle Juan José Ruano y un reconocimiento extrajudicial de crédito de 125.420 y que la oposición ha criticado duramente. De hecho, ACPT ha avanzado que consultará a su letrado para comprobar si se debe llevar el asunto al Tribunal de Cuentas.

Y es que, si bien el concejal de Hacienda ha lamentado el "debate catastrofista" de la oposición y ha explicado que ese montante responde a facturas cuyos conceptos son "perfectamente conocidos" y se han tramitado por vía extraordinaria por deberse a inversiones urgentes o sobrevenidas que no se podían prever, los grupos han denunciado que no han recibido una explicación política de por qué las facturas no han llegado en tiempo y forma, además de que consideran que se deben a que "se han gastado lo que no debían" y se han tramitado mal.

Varios portavoces han lamentado que algunas de las facturas del reconocimiento extrajudicial correspondan a ferias especiales --como la del tomate-- o a las fiestas patronales, y han denunciado que esta forma de tramitarlas responde a la "improvisación" en la gestión.

En materia fiscal, el Pleno ha acordado establecer el canon de construcciones en suelo rústico al que obliga la nueva Ley del Suelo. La cuota del canon se determinará por aplicación del tipo, es decir, un porcentaje del 3 por ciento --el mínimo posible-- sobre el importe del presupuesto de las obras a ejecutar.

ERA

El Pleno ha comenzado a las 15.00 horas con un extenso orden del día que arrancaba con la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), que se implantará en 123 plazas de carga y descarga del centro de la ciudad que podrán ser utilizadas gratuitamente durante un máximo de 90 minutos por visitantes y de 120 minutos por empadronados.

Nuevamente se ha aprobado con la mayoría absoluta de PRC y PSOE, mientras que PP y Cs se han abstenido y ACPT y Torrelavega Sí han votado en contra. La opinión global de la oposición es que la ordenanza se ha desarrollado sin diálogo y poco trabajada, además de que no solucionará los problemas de aparcamiento del municipio al no crear "ni una sola plaza".

Algo que también ha reconocido el equipo de Gobierno, que ha defendido que "no es ningún milagro" pero sí "un primer paso" que pone a disposición nuevas plazas.

El concejal de Movilidad, Jesús Sánchez, ha destacado que, al favorecer la rotación de los vehículos con la ERA, se "multiplica por cuatro o por seis" la utilidad de los 123 aparcamientos. "Se van convertir en 492 si son utilizadas por empadronados y en 798 si son conductores de fuera", ha dicho.

NUEVAS FINCAS EN TANOS

Por otro lado, la Corporación ha ratificado el acuerdo con la SAREB para adquirir tres parcelas expropiadas junto al campo del Tropezón, en Tanos, que suman 19.530 metros y cuyo justiprecio marcado es de 171.565 euros.

Este punto ha contado con el apoyo de PRC, PSOE y PP, que consideran la adquisición una buena oportunidad por el precio y la cercanía con otras parcelas municipales de cara a ampliar las instalaciones deportivas en un futuro con el nuevo pabellón proyectado. Mientras, ACPT y Cs se han abstenido al desconocer para qué se adquieren los terrenos y Torrelavega Sí ha votado en contra, pues a su juicio "la SAREB no está costando demasiado dinero a los ciudadanos".

Sin embargo, el concejal de Hacienda ha opinado que el precio es bueno y las parcelas están tan cerca de las instalaciones municipales que "sería una negligencia" no hacerse con ellas.

Por otro lado, se ha aprobado el expediente de expropiación relativo a la obtención de los terrenos afectados por el proyecto de urbanización de la Avenida Fernández Vallejo en Viérnoles, en el tramo comprendido entre el Puente Espina y la glorieta que da acceso a la Autovía A-67 y a la estación de Renfe. Con este trámite ya se está en condiciones de iniciar una obra que tiene un presupuesto de 469.768 euros, cofinanciados en un 70% por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria.

Y se ha dado luz verde a la renovación de los convenios de colaboración para el mantenimiento de las aulas de 2 años suscritos entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para la implantación de la educación preescolar durante este curso en los colegios Menéndez Pidal, Pancho Cossío, Amós de Escalante, Menéndez Pelayo (dos aulas), Manuel Liaño Beristaín, Mies de Vega, Pintor Escudero Espronceda, José María Pereda y Dobra.

Entre otros asuntos, el Pleno ha ratificado por unanimidad las fiestas locales para 2023, que volverán a ser San Roque (16 de agosto) y San Cipriano (16 de septiembre).