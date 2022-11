Torrelavega aprueba la cuarta modificación presupuestaria, que enfada a la oposición: "Hacéis lo que os da la gana"

Incorpora una adenda en el convenio del conservatorio y se hace cargo de los gastos si pierde la titularidad municipal del terreno en los tribunales

TORRELAVEGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega, PRC-PSOE, ha aprobado en el Pleno de este miércoles la cuarta modificación del presupuesto de 2022, que asciende a más de 611.154 euros y da cobertura a la tercera resolución extrajudicial de crédito del año, de 137.760 euros y que se utiliza para autorizar una serie de facturas que en su momento "no han seguido al pie de la letra" el procedimiento necesario.

PRC y PSOE han argumentado que se hace uso de este procedimiento en "casos excepcionales" cuando por la urgencia -en ocasiones "hay que tomar decisiones muy rápido"- o por "errores humanos" no se completan los expedientes o se contratan servicios sin haber realizado la propuesta de gasto. Sin embargo, la oposición -PP, ACPT, Ciudadanos (Cs) y Torrelavega Sí- ha mostrado su enfado considerando que el equipo de Gobierno "abusa" de los reconocimientos extrajudiciales amparándose en su mayoría absoluta para dar luz verde a gastos "mal gestionados" y fruto de la "improvisación".

Así, tanto la modificación presupuestaria -que recoge partidas para asuntos como la replantación en La Viesca, la plantación de arbolado o las actividades de Navidad- como la resolución extrajudicial de crédito han salido adelante solo con los votos de regionalistas y socialistas. "Hacéis lo que os da la gana", han opinado varios portavoces, entre ellos el de ACPT, Iván Martínez, que ha avanzado que su grupo llevará el asunto de las facturas al Tribunal de Cuentas.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), ha asegurado que las facturas que han seguido esta tramitación son "perfectamente conocidas" por todos los concejales y corresponden a acciones y eventos desarrollados con "total transparencia", pero la oposición ha opinado que solo hay una de 26 en total que cabría por esta vía, mientras que as demás "no tienen ninguna justificación".

Y en cuanto al modificado presupuestario que incluye este reconocimiento extrajudicial de crédito, también ha molestado a la oposición, ya que ha lamentado que "no tiene información" sobre las partidas que incluye y PRC-PSOE pretenden que lo apoyen "a ciegas". "No contáis nada", ha denunciado la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante.

El concejal de Hacienda ha explicado que el modificado incluye la ampliación de partidas que era necesario suplementar, por valor de 84.000 euros; así como otras para actuaciones nuevas que no se habían previsto en el presupuesto inicial, y su dotación se obtiene de otras que sí estaban contempladas pero que no se van a desarrollar.

La oposición ha vuelto a lamentar su desconocimiento y ha advertido que, a 30 de noviembre, lo oportuno hubiera sido avanzar en las cuentas de 2023 en lugar de modificar nuevamente las de 2022. Esto implica, como ha advertido el 'popular' Miguel Ángel Vargas, que "estemos avocados a una nueva prórroga presupuestaria". "No van a tener tiempo para ejecutarlo y va a dar lugar a una nueva modificación extrajudicial de crédito", ha señalado el concejal del PP.

CONVENIOS PARA EL CONSERVATORIO Y LA LECHERA

Por otro lado, la Corporación ha dado luz verde a la adenda al convenio entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento para la construcción del conservatorio, que busca dar seguridad jurídica a la instalación tras el recurso judicial que afecta a los terrenos del Plan Parcial El Valle sobre los que está proyectada.

Mediante esta adenda, que el Gobierno ya aprobó hace unas semanas y ahora ratifica el Consistorio, este último se hace cargo de los gastos del proyecto en el caso de que pierda la titularidad municipal del terreno en los tribunales, aunque esto es algo que "no va a pasar", ha asegurado el alcalde, Javier López Estrada.

Este punto ha contado con el voto favorable de PRC y PSOE y de Torrelavega Sí, y con la abstención del resto de partidos, que han señalado que si la Consejería hace al Ayuntamiento firmar este acuerdo para seguir con la tramitación del proyecto es porque "existe un riesgo".

Dado que los concejales proponían que el Consistorio iniciara un expediente expropiatorio por si finalmente los terrenos no se declaran como municipales, el regidor ha intervenido en el Pleno para aclarar este asunto y ha señalado que "no expropiamos porque en estos momentos es nuestro" y por tanto no es posible, además de que si se abre el expediente expropiatorio "lo que haríamos es dar la razón de algo que entendemos que hemos hecho bien", al tiempo que se abriría la vía de reclamaciones a otros particulares.

Como ha indicado, el 2 de febrero se celebrará la vista en la que se determinará en primera instancia si el Ayuntamiento tiene la razón, y de lo contrario se acudiría al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El punto conflictivo es si en 2006 se publicaron todos los documentos normativos precisos para el Plan Parcial.

Según el alcalde, la Corporación y los técnicos de entonces publicaron todos los documentos que exigía la ley del suelo en vigor, "otra cosa es que luego se determine que la ley en su momento no estaba bien hecha".

Si el asunto se eleva al TSJC, "lógicamente hay un riesgo de que perdamos el juicio", pero en ese caso se volvería a publicar el Plan Parcial con toda la documentación requerida y volvería a ser una cesión de los propietarios al Ayuntamiento, o también quedaría la opción de expropiar. "Que podamos perder es una posibilidad, lo que no es posible es que la parcela deje de ser de titularidad pública", ha insistido López Estrada.

Por ello, ha aclarado que la adenda que introduce el compromiso del Consistorio es "el único camino viable" para que la Consejería continúe el proyecto del conservatorio y poder verlo adjudicado de forma "relativamente inmediata". Además, ha reiterado que "no hay ninguna posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que pagar ni un céntimo de ese proyecto", aunque sí de tener que pagar esa posible expropiación si no se determina que la parcela es municipal.

El Pleno ha autorizado también el convenio con el Ejecutivo para la conversión de La Lechera en un centro de arte y cultura. También ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE y Torrelavega Sí y la abstención de PP, ACPT y Cs.

Y es que el convenio introduce la realización del proyecto en dos fases, acometiendo primero lo relativo a la sede de la Colección Norte. Algo que no gusta a algunos grupos, que preferían ver ejecutarse todo el proyecto a la vez.

Por otro lado, el Pleno ha concedido la medalla de oro de la ciudad de Torrelavega a la Coral de Santa María de Barreda, un punto que ha sido apoyado por unanimidad en reconocimiento a la trayectoria de esta agrupación; y también a la congregación de los Sagrados Corazones por su contribución al desarrollo del municipio en el que lleva más de 100 años, a nivel social, educativo, deportivo y cultural. En este caso, ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo ACPT, que ha defendido una educación "pública y laica".

Asimismo, y también por unanimidad, se ha dado el nombre de Manuel Echaves al centro cívico de Tanos, a petición de los vecinos para reconocer a este vecino que falleció el pasado mes de mayo y fue un referente en el movimiento asociativo de la localidad.

La oposición ha suspendido el Pleno a falta de debatirse dos mociones del PP a modo de queja cuando el concejal José Luis Urraca, secretario general del PSOE de Torrelavega, ha abandonado la sesión para acudir a un acto con la ministra y portavoz socialista Pilar Alegría en Santander.

PP, ACPT, Cs y Torrelavega Sí han considerado "una vergüenza" que el edil se ausente de sus obligaciones municipales por segunda vez en dos semanas -la anterior fue por el acto con la vicesecretaria general del PSOE, Teresa Montero, celebrado en Torrelavega- para acudir a actos de partido.