Torrelavega aprueba un modificado de 1,6 millones, más de la mitad para inversiones nuevas

TORRELAVEGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en un Pleno extraordinario celebrado este viernes la propuesta de modificación presupuestaria presentada por el equipo de Gobierno PRC-PSOE, que asciende a 1,6 millones de euros y que solo ha recabado el apoyo de Torrelavega Sí, mientras que el resto de los grupos municipales, PP, Vox e IU-Podemos, han votado en contra.

El concejal de Hacienda, el regionalista Pedro Pérez Noriega, ha explicado que la "gran parte" de este modificado, 950.000 euros, se destinará a inversiones "nuevas".

En concreto, 540.000 euros irán a las nuevas instalaciones para el Servicio Municipal de Limpieza, 260.000 euros a colaborar con la restauración de las vidrieras de la Iglesia de la Asunción --que el edil ha justificado por ser "parte importante" del patrimonio histórico y cultural de la ciudad-- y 90.000 euros a la mejora de la iluminación del campo número 2 de Santa Ana, en Tanos.

Además, otros 148.000 euros del modificado se dirigen a diferentes asociaciones y entidades.

En cuanto a la financiación de estas partidas, Pérez Noriega ha indicado que se realizará con cargo con cargo al último remanente de tesorería, que asciende a 120.500 euros, y a bajas en actuaciones que no se van a llevar a cabo y a bajas en el capítulo de inversiones que se "posponen" a próximos presupuestos, aunque "en ningún caso renunciamos" a ellas.

Es el caso, por ejemplo, de la adecuación del edificio multiusos 'Sergio García' o de la urbanización de la Plaza de las Ánimas en Viérnoles.

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PSOE, José Luis Urraca, quien ante las críticas de la oposición ha remarcado que en Servicios Sociales "no se detrae nada, se redistribuye dentro del área", para actuaciones como la reforma de viviendas sociales. "Todas las necesidades están cubiertas, no va a faltar nada", ha afirmado.

A este modificado de PRC y PSOE solo se ha sumado Torrelavega Sí porque, como ha dicho su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante, recoge propuestas que el grupo venía defendiendo.

Por el contrario, desde el PP, Miguel Ángel Vargas ha justificado el rechazo argumentando que hay proyectos que se "retrasan, quedan en el aire", y en que se retrae dinero de Servicios Sociales y "faltan explicaciones" sobre cantidades que se destinan a algunas áreas.

Desde Vox, Roberto García Corona ha opinado que la modificación "no introduce partidas sustanciales" ya que las que contempla "no van a suponer beneficio para la ciudad", y Borja Peláez, de IU-Podemos, ha apuntado a la partida que se destinará a la rehabilitación de la Iglesia de La Asunción como principal motivo para no votar a favor.

Por otro lado, se ha aprobado un reconocimiento de crédito por importe de 95.000 euros con los mismos votos a favor de PRC, PSOE y Torrelavega Sí, y en contra del resto de los grupos.

AYUDAS PARA LOS NEGOCIOS

En el Pleno también se ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo IU-Podemos, que se ha abstenido, las bases reguladoras de la convocatoria 2023 de ayudas destinadas a la promoción económica, comercial y del empleo a las empresas de Torrelavega que durante los años 2020 a 2022 hayan adquirido activos fijos de carácter productivo u otro tipo de activos necesarios para mitigar el impacto de la pandemia.

Una convocatoria que cuenta con una partida presupuestaria de 200.000 euros y que persigue, ha dicho el responsable de Hacienda, "compensar, en parte, los sobrecostes que tuvieron que hacer frente durante la pandemia el comercio, la hostelería o las pymes".

Según ha avanzado, su tramitación será "sencilla" y la convocatoria tendrá "continuidad".

También se acordado por unanimidad la cesión gratuita al Gobierno de Cantabria de una parcela situada en el campus universitario para la construcción de la sede del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) en Torrelavega.

Se trata, ha recordado el concejal de Hacienda, de "un compromiso del anterior Gobierno de Cantabria que el actual Gobierno mantiene, y por el que ha apostado por su desarrollo definitivo".