Torrelavega aprueba el modificado presupuestario aunque la oposición critica que no responde a la pandemia

Unanimidad para incorporar la plantilla del matadero al personal municipal y para ceder al Gobierno la parcela para el conservatorio

TORRELAVEGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en el Pleno de este martes la modificación presupuestaria de 1,5 millones de euros con los votos del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), que no ha contado con ningún apoyo de la oposición al considerar ésta que los cambios que introduce en las cuentas de este ejercicio no se corresponden con las necesidades surgidas por la pandemia del coronavirus.

Los partidos de la oposición (PP, ACpT, Ciudadanos y Torrelavega Sí) han explicado que "solo un diez por ciento" de la dotación del modificado", unos 150.000 euros, son "gastos Covid", y han opinado que los cambios que introduce -especialmente todo las subvenciones deportivas- podrían haber esperado para incluirse en el presupuesto de 2021.

También han criticado que se retire la partida de 150.000 euros destinada a Servicios Sociales porque todavía hay unos 900.000 euros para esta materia en el presupuesto sin gastar, por lo que han lamentado el "mal funcionamiento" de Servicios Sociales cuando hay "muchísima gente con dificultades" en la ciudad y no se han gestionado las ayudas, mientras que PRC-PSOE ha respondido que la gestión de este área ha sido "aceptable, aunque todo es mejorable".

El equipo de Gobierno ha explicado que se trata de un modificado en el que la mayoría de cambios son "técnicos" y con el que se ajustan partidas que tienen sobrantes con aquellas que necesitan complementarse en esta recta final del año.

Y destacan partidas como la de 380.000 para expropiaciones -la más importante la de la 'casa tapón'- y la de 120.000 euros al ámbito del deporte, con 40.000 euros para el torneo internacional de la selección española femenina de baloncesto 'Las Guerreras' que se ha celebrado este fin de semana, 20.000 a la próxima velada de Sergio García y 60.000 al Club Estela Grupo Alega Cantabria.

Estas cantidades se obtienen de la retirada de otras partidas que no se van a ejecutar, como las de eventos que no se pueden celebrar por el Covid, las del saneamiento del barrio Caseríos y del aparcamiento en altura porque se prevé recibir financiación del Gobierno de Cantabria o la de Servicios Sociales, en la que hay "exceso de presupuesto" porque a mes de diciembre hay 900.000 euros y por tanto no se van a gastar antes de que termine el ejercicio, ha explicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega.

Por otro lado, se han aprobado por unanimidad la convocatoria de subvenciones para el sector del taxi, el ocio nocturno y las actividades económicas con sede en La Inmobiliaria afectadas por la pandemia y por el confinamiento de este barrio en el mes de septiembre, dotada con 200.000 euros, y la ampliación en 400.000 euros del 'Cheque Resistencia' para microempresas, pymes y autónomos que hayan visto afectada su actividad por el Covid, lo que permitirá atender "a casi la totalidad" de las solicitudes recibidas, más de 1.400.

En este punto la oposición ha lamentado que el equipo de Gobierno podría haber aumentado la dotación del cheque desde el inicio para que las ayudas llegaran antes a los afectados porque varios partidos ya advirtieron que los 600.000 euros con los que se dotó en la primera convocatoria no serían suficientes, si bien con respecto a las ayudas para taxi, ocio nocturno e Inmobiliaria han reconocido el trabajo y que es una medida que "les gusta", por lo que han pedido "agilidad" para su tramitación.

En esta línea, también se ha acordado resolver 820 solicitudes de ayudas a microempresas, pymes y autónomos, que se tramitarán "de forma inmediata" y cuyo valor total de 625.193 euros.

MATADERO

También por unanimidad se ha aprobado la integración de la plantilla del Matadero de Barreda al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento, una demanda que venían exigiendo los trabajadores desde que así lo ordenó una sentencia judicial que hasta ahora no se había cumplido.

Todos los grupos han dado la enhorabuena a los trabajadores por haber logrado con su "lucha" mejorar sus condiciones laborales y su salario, pero la oposición ha criticado una vez más la "falta de información" con respecto a esta instalación y han pedido "responsabilidades políticas" ante la "mala gestión" del concejal responsable, José Luis Urraca, que han insistido en que ha demostrado "incapacidad" en este ámbito ya que "no ha actuado" hasta que la Inspección de Trabajo ordenó el cierre por no cumplir las exigencias de seguridad.

CONSERVATORIO Y CAMPUS UC

Igualmente, todos los concejales han apoyado el convenio entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento para la cesión de una parcela del polígono El Valle II para la construcción del conservatorio de música y danza, mediante el que el primero se compromete -a cambio de la cesión del terreno por parte del consistorio- a redactar los proyectos y obtener los permisos necesarios.

Tras las críticas de varios grupos que "no entienden por qué ha costado tanto llegar a este punto", PRC-PSOE ha reconocido que los trámites son "lentos" y que "queda mucho por andar", pero ha asegurado que tras este "paso importante" ya "no hay marcha atrás".

También se ha dado luz verde a la reversión por parte de la Universidad de Cantabria (UC) de una parcela cedida en su día por el Ayuntamiento, un punto que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo ACpT, que se ha abstenido, si bien la oposición ha deseado mayores inversiones en el campus y ha opinado que lo que ha hecho la UC con esta devolución es "abandonar el campus de Torrelavega", que "ha ido languideciendo", como han dicho Torrelavega Sí y Cs.

Y también con la abstención de ACpT y el voto favorable del resto de grupos se ha aprobado inicialmente la odenanza reguladora del servicio de taxi y la contratación de personal para proyectos de la Agencia de Desarrollo Local.

También ha salido adelante la contratación de trabajadores para otros servicios municipales, como en el de limpieza viaria, donde se ha acordado incorporar a 13 personas tras aceptar una enmienda de ACpT que elevaba la cifra hasta este número, ya que la propuesta inicial del equipo de Gobierno era de contratar a ocho personas.

Este punto se ha aprobado por unanimidad, al igual que el incremento retributivo al personal municipal del 0,3%, como se hace a finales de cada año, aunque en esta ocasión la subida será con carácter lineal y no proporcional.

LEY CELAÁ

Entre otros puntos, se ha debatido en la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre una moción del PP contra la Ley Celaá -la que el partido está presentando en todos los ayuntamientos-, que ha sido aprobada con el apoyo de Cs y de los regionalistas, que en esta ocasión han diferenciado su voto del de su socio de Gobierno criticando que los gobiernos de los dos partidos mayoritarios en España "siempre están jugando con la educación".

En la sesión, os 'populares' también ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento este martes del expresidente de Cantabria Juan Hormaechea.