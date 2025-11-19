Torrelavega celebrará un Black Friday cultural con cuentos, música y un concierto solidario

Las actividades se desarrollarán durante la tarde del viernes 28 en distintos puntos de la ciudad

Presentación del Black Friday cultural en Torrelavega
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 11:05

TORRELAVEGA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega apostará este año por un Black Friday "con sabor cultural" con una programación especial para dinamizar el comercio local y atraer a vecinos y visitantes al centro urbano durante la tarde del viernes 28 de noviembre.

La programación incluye una sesión de cuentacuentos y actuaciones musicales en distintos puntos del centro de la ciudad, entre ellos un concierto solidario de música clásica en la parroquia de la Asunción.

Así lo han dado a conocer este miércoles el alcalde, Javier López Estrada, acompañado por la concejal de Comercio y Turismo, Cristina García Viñas; por el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC), Miguel Rincón, y el párroco de la Iglesia de La Asunción, Juan Carlos Rodríguez, que han presentado esta propuesta, que se desarrollará en distintos puntos de la ciudad: la Fuente de Cuatro Caños, el entorno de la Plaza de Abastos, la Plaza de Ángel Menéndez, y la parroquia de la Asunción.

PROGRAMACIÓN

Las actividades arrancarán a las 17.00 horas en la Fuente de Cuatro Caños con Aurora la Narradora, que ofrecerá una sesión de cuentos llena de humor, fantasía e imaginación.

A las 18.00 horas el escenario se trasladará al exterior de la Plaza de Abastos, donde actuará la cantante cántabra Ana Medina, que interpretará un repertorio acústico que combinará baladas, boleros y pop flamenco.

Y a las 19.00, en la Plaza de Ángel Menéndez, tendrá lugar la actuación del DÚO XXI, integrado por Javier San Miguel (saxo y piano) y Adela Green (batería y percusión), que interpretarán éxitos internacionales de artistas como Amy Winehouse, Coldplay, Justin Timberlake o Karol G, en un formato que fusiona jazz, electrónica y una puesta en escena cercana.

La jornada concluirá a las 20.00 horas en la Parroquia de la Asunción con el concierto 'Simbiosis', una cita de música clásica para saxofón y piano protagonizada por Hugo Selles, Kristina Socanski y Heidi Holm-Stomer.

El acceso se realizará mediante un donativo solidario de 3 euros, que se destinará íntegramente a la propia parroquia.

Según se ha destacado en la presentación, el objetivo de este evento solidario es "acercar la música clásica al público general mediante un formato íntimo, accesible y pensado para todos los públicos".

Con una duración aproximada de 45 minutos, el repertorio propone un recorrido por diversos estilos y épocas, desde el Barroco hasta el siglo XX.

