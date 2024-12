Torrelavega conservará la bonificación del 20% en el Torrebus y llama al Gobierno a mantener su 30%

El Pleno aprueba una modificación urbanística para poder acoger la sede del PCTCAN en el campus de la UC y los pliegos del contrato del Torrebus

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes por unanimidad una moción impulsada por el PP que insta al Gobierno de España a mantener para 2025 la bonificación del 30% al transporte de viajeros, al tiempo que el Ayuntamiento ha confirmado que mantendrá su otro 20%.

La concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), ha explicado que, tras dar a conocer el Gobierno central que reducirá las ayudas al precio del transporte público el próximo año, para que "no sea tan gravoso" su departamento lleva "varias semanas moviendo los hilos" para mantener ese descuento municipal en el Torrebus.

Así, desde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) han apoyado como el resto la moción del PP aunque han advertido que la medida no es "tan drástica como decir que elimina al completo" la bonificación, ya que se mantiene para algunos colectivos.

Y es que los 'populares' han defendido su propuesta --que insta al Ejecutivo a mantener la bonificación "en los mismos términos que en 2024"-- lamentando que "no esperaban que el Gobierno de España cambiara de opinión" respecto a estas ayudas, pero los socialistas han replicado que se quedan para aquellos "que realmente las necesitan".

Así, pese a la unanimidad, este punto ha generado un cruce de acusaciones entre PP y PSOE. El portavoz socialista, José Luis Urraca, ha dicho que la única lectura que hace de esta moción es que "hayan llegado a considerar que la medida adoptada por el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno fuese buena para España y para los españoles", después de que el popular Enrique Gómez Zamanillo le haya criticado por ir al Congreso del fin de semana del PSOE a "ovacionar como locos" a imputados "con seguidoras de fondo allí como si fuera Taylor Swift".

Otros de los puntos más importantes del Pleno de este martes también corresponden al área de Urbanismo y Movilidad, pues por un lado se ha aprobado el pliego para contratar el servicio del Torrebus y transporte escolar para un periodo de diez años y con un presupuesto de más de 28 millones de euros, y por otro la modificación del Plan Especial del Campus Universitario que permitirá construir en el municipio una sede del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

Esta modificación --promovida por la Sociedad Gestora del PCTCAN-- abre la posibilidad a que la parcela pueda albergar actividades relacionadas con la investigación, la innovación y el emprendimiento, y ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales salvo IU-Podemos, que se ha abstenido porque coincide con las alegaciones presentadas por el exconcejal José Otto Oyarbide, rechazadas por el Ayuntamiento.

Frente a su postura, el resto han asegurado en que en ese rechazo está "prefectamente justificado" con argumentos de los técnicos municipales y han defendido que el proyecto supone una oportunidad para "dar un nuevo impulso" al campus y atraer una "fuerte inversión" a la ciudad.

La concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón (PRC), ha remarcado que esta iniciativa es "muy beneficiosa" ya que abre camino "a la tecnología, al desarrollo" y al "espacio cultural e industrial" de la ciudad, además de que amplía las posibilidades del campus "para la ciudadanía, para nuestros estudiantes, para nuestras empresas. Es importantísima".

UN "BUEN PLIEGO" PARA EL TORREBUS

Y también dentro del área que dirige Tazón, se ha aprobado el pliego para licitar el servicio del transporte urbano y escolar por 28,3 millones de euros.

Este punto ha salido adelante con idéntico resultado al anterior: todos a favor salvo por la abstención de IU-Podemos. El grueso de portavoces han considerado que se trata de un buen pliego que va a servir para aumentar el uso del transporte público ya que, como ha defendido Tazón, introduce mejoras como "muy importantes y muy necesarias", como la puesta en marcha del transporte a demanda o la renovación de la flota de autobuses con otros de bajas emisiones.

Además, se universalizará la forma de pago, habrá posibilidades de aumentar frecuencias, mejorará la accesibilidad y se dará información en tiempo real a los usuarios. También se incluyen en el pliego penalizaciones y exigencias que en el anterior no se recogían, ha explicado la edil.

Aunque desde la oposición la mayoría han reconocido que se trata de un pliego "muy trabajado", como críticas el PP ha apuntado que llega después de una década y sucesivas prórrogas del contrato, además de que han tenido "poco tiempo para estudiarlo"; mientras que Torrelavega Sí ha llamado al equipo de Gobierno (PRC-PSOE) a tener en cuenta la necesidad de implantar más frecuencias dadas las "quejas" de los ciudadanos, en especial en la línea que llega al hospital Sierrallana.

Por su parte, IU-Podemos se ha abstenido ya que, además de reprochar que no se apueste por municipalizar el servicio --algo para lo que Tazón ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene los medios suficientes--, ha lamentado que tiene "dudas" con el pliego tras haberse elaborado "a toda prisa", después de mantener el servicio con "una prórroga de la prórroga y unos meses con lo que podríamos llamar la prórroga de supervivencia, porque si no se quedaba la ciudad sin transporte público".

MOCIONES

En el apartado de mociones, además de la del PP para la bonificación del transporte se ha aprobado otra de IU-Podemos para crear un parque público de vivienda municipal, enfocado especialmente a los jóvenes, mediante la compra de viviendas vacías de la ciudad.

Todos los grupos han votado a favor salvo Vox, que se ha abstenido alegando falta conocer cómo se va a producir esa adquisición o cuántas viviendas se deberían comprar para cubrir las necesidades. Además, cree que lo que debe hacerse es "sacar las manos del libre mercado de vivienda" y así "se autorregulará".

Desde el equipo de Gobierno han apoyado la iniciativa "por poner en valor lo que ya se está haciendo en Torrelavega" en este sentido, con promociones para alquiler asequible proyectadas en el edificio de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, en El Zapatón y en El Valle, ha destacado el portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega.

No ha corrido la misma suerte una moción de Vox en la que pedía solicitar un estudio técnico y económico para comprobar si se pueden eliminar las vías de tren del centro de la ciudad mediante una solución alternativa al proyecto del soterramiento ferroviario para el que ya está en marcha la vía auxiliar previa.

Esta iniciativa no ha recabado el apoyo de ningún otro grupo pero sí ha generado algún 'rifirrafe'. Al final del debate, el alcalde, Javier López Estrada (PRC), ha intervenido para señalar que parte dispositiva de la moción "es absurda o por lo menos malintencionada", lo que ha llevado al portavoz de Vox, Roberto García Corona, a interrumpir pidiendo reiteradamente que retirara sus "descalificaciones".

También ha habido reproches entre los socios de gobierno cuando el edil de IU-Podemos, Borja Peláez, ha vuelto a pedir que Torrelavega renegocie el convenio del soterramiento para que otras administraciones asuman más porcentaje del coste que corresponde al Ayuntamiento (20%). En ese momento, Pérez Noriega le ha sugerido que sea él quien "convenza a Yolanda Díaz", metiendo también a los socialistas.

"Yo sé que al PSOE no se lo puedo pedir porque no tiene peso en Madrid y nosotros ni somos vascos ni somos catalanes", ha dicho el regionalista, a lo que el portavoz socialista le ha respondido que "desde luego que lo que sí tenemos es más peso de lo que tiene usted, que es ninguno".