Torrelavega denuncia la muerte de dos gatos por una posible intoxicación por anticongelante en Campuzano

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SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado la muerte de dos gatos de una colonia felina de Campuzano tras ser trasladados de urgencia a un centro veterinario con un cuadro compatible con una intoxicación por etilenglicol, una sustancia presente en determinados anticongelantes.

El concejal de Bienestar Animal, Borja Sainz, ha señalado en nota de prensa que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la autoridad competente y que "es necesario" esclarecer lo ocurrido y determinar "si existe alguna relación entre estas muertes y la desaparición de otros gatos en distintos puntos de Campuzano y sus alrededores".

El edil ha precisado que pese a los esfuerzos realizados, ninguno de los dos gatos pudo sobrevivir y ha recordado que la normativa de bienestar animal establece la obligación de proteger a los animales y prohíbe causarles daño, sufrimiento o la muerte de forma injustificada, así como abandonar, maltratar o utilizar sustancias que puedan poner en riesgo su vida o su integridad.

A este respecto ha reiterado que los hechos deberán ser "investigados por las autoridades competentes" y, en su caso, "depurarse" las responsabilidades correspondientes. En este sentido, ha confirmado que el Ayuntamiento colaborará para conocer "las circunstancias de lo sucedido".

Por su parte, la Federación Defensa Animal Cantabria (DEAN) ha anunciado que presentará una denuncia por escrito, acompañada de los informes veterinarios y de la información disponible sobre los animales afectados y sobre la desaparición de otros gatos en la zona.

El Consistorio considera fundamental que se investigue "el origen de la posible exposición al tóxico" y que se compruebe si existe alguna fuente de riesgo para otros animales.

Sainz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comunique "cualquier información" que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.