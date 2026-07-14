Torrelavega instala 17 nuevas marquesinas en paradas del Torrebús - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha informado de la instalación de 17 nuevas marquesinas en diferentes paradas de la red municipal del Torrebús, dentro de las actuaciones que está desarrollando el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de espera de los usuarios y el equipamiento del servicio de transporte urbano.

En concreto, las nuevas marquesinas están en las paradas situadas en el CPIT-Naves Nido, Rufino Peón, avenida de Palencia-Conservatorio, Ciudad Deportiva Óscar Freire, Fernández Vallejo 37 y 73, Viérnoles, Polígono Tanos-Viérnoles, Torres-Puente de Ganzo, bajada de La Montaña, Centro Nacional de Fotografía y avenida de Bilbao, en las paradas de Isla de Cuba y la rotonda de Rotarios.

López Estrada ha destacado que esta actuación supone "un nuevo paso en la mejora del servicio municipal de transporte urbano" y permite dotar de mejores condiciones a paradas situadas en diferentes barrios y puntos del municipio.

El alcalde ha señalado que la instalación de las marquesinas forma parte del trabajo que está realizando el Ayuntamiento para continuar mejorando el Torrebus mediante actuaciones concretas tanto en el equipamiento de las paradas como en la organización de las líneas y las conexiones.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando en las modificaciones previstas en las líneas 2, 4, 5 y 6, cuya entrada en funcionamiento está prevista antes de las Fiestas de la Virgen Grande.

Entre las principales novedades se encuentra la ampliación de parte de las expediciones de la Línea 2 hasta el barrio de Hoz, en Viérnoles, para incrementar la frecuencia de paso del transporte urbano por esta zona y mejorar sus conexiones con otros puntos del municipio.

También se prevén modificaciones en la Línea 4 para incrementar los pasos por las paradas de la Estación de Renfe y el Polígono Tanos-Viérnoles, así como una nueva parada de la Línea 5 en la avenida de Cantabria para mejorar la conexión de Nueva Ciudad y Ciudad Vergel con el Hospital Comarcal de Sierrallana.

Además, se adaptarán los horarios de las líneas 5 y 6 a los tiempos reales de circulación con el objetivo de mejorar la puntualidad y la fiabilidad del servicio.

CRECIMIENTO DE NÚMERO DE VIAJEROS

Estas actuaciones coinciden con un crecimiento significativo del uso del transporte público urbano. Entre enero y junio de 2026, el Torrebús ha contabilizado 469.919 viajeros, 68.916 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 17,2%.

Solo en junio se registraron 82.256 viajeros, cerca de 3.000 más que en mayo y un 24,96% más que en junio de 2025, mientras que la media diaria alcanzó los 2.742 usuarios.

López Estrada y Tazón han reiterado el compromiso del Ayuntamiento de continuar introduciendo mejoras en el Torrebus para responder a las necesidades de movilidad de los usuarios y favorecer el uso del transporte público en los desplazamientos por Torrelavega.