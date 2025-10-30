Torrelavega paraliza cautelarmente sus acuerdos con la Gimnástica por la investigación judicial de las subvenciones

TORRELAVEGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido suspender cautelarmente todos los procedimientos administrativos que vinculan al Consistorio con la Real Sociedad Gimnástica hasta que se resuelva una investigación judicial en marcha que afecta al club y se determine si ha existido alguna irregularidad en la concesión o justificación de las ayudas.

Así lo ha anunciado este jueves, en rueda de prensa, el alcalde, Javier López Estrada, que ha explicado que la decisión se ha adoptado después de que el pasado viernes, 24 de octubre, el Ayuntamiento recibiera un oficio judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Torrelavega solicitando la copia completa de los expedientes correspondientes a todas las subvenciones concedidas por la administración municipal a la Gimnástica entre 2019 y 2025.

También se pedía un informe complementario, y por cada una de las subvenciones, de la Intervención Municipal, respecto del cumplimiento de la totalidad de requisitos por parte del club, y con carácter previo a la concesión de las mismas.

La suspensión cautelar de los acuerdos con la Gimnástica afecta a dos expedientes. Por un lado, los convenios de subvención que el Ayuntamiento mantiene con el club desde hace décadas, en línea con los que se suscriben con otras entidades deportivas, culturales y sociales de la ciudad. Y, por otro, el procedimiento de concesión del uso del Estadio del Malecón y sus bajos, iniciado recientemente por acuerdo plenario.

López Estrada (PRC) ha aclarado que esta decisión "no implica la presunción de ninguna irregularidad, sino que responde a la obligación de actuar con diligencia en la gestión de fondos públicos".

Se trata de una medida adoptada, según ha dicho, por "prudencia y cautela", dado que lo que parece estar en tela de juicio es que la justificación de los diferentes convenios o de alguno "pueda ser errónea" y, por tanto, podría conllevar "una merma de los intereses financieros del Ayuntamiento".

"Estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que es correcto hacer", ha afirmado López Estrada, quien ha insistido en que se trata de una paralización cautelar. "No determinamos ni presumimos que haya habido ninguna irregularidad, pero, lógicamente, lo tenemos que comprobar", ha señalado.

Ante el escrito, en el marco de diligencias previas judiciales, y "como primer paso", el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha dado instrucciones para que se remita toda la documentación requerida y se elabore el informe solicitado por el interventor municipal.

Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como parte interesada en el procedimiento judicial para poder acceder a toda la documentación.

Previamente a la rueda de prensa, el alcalde ha informado personalmente de la situación a los portavoces de los grupos municipales; al presidente de la Real Sociedad Gimnástica, Siro del Barrio, y a representantes de las peñas.

Según López Estrada, "no ha habido reproche alguno" por parte de los representantes de la entidad ni de las peñas a la decisión municipal.

En la rueda de prensa, el alcalde ha estado acompañado por los concejales de Hacienda y de Deportes, Pedro Pérez y Nacho González, respectivamente.

REACCIÓN DEL PP

Por su parte, el PP de Torrelavega ha remitido un comunicado en el que lamenta el "oscurantismo de PRC-PSOE en su relación con la Gimnástica".

Además, su portavoz, Miguel Ángel Vargas, ha anunciado que ha solicitado toda la documentación para analizar "con detenimiento" la situación que ha motivado que el alcalde haya paralizado todas las relaciones con el club.

Para Vargas, es "muy grave" que PRC y PSOE "hayan confirmado con su silencio hace escasas dos semanas que era inminente la cesión de los bajos al club para su explotación, cuando en realidad, llevan meses con informes internos y requerimientos judiciales por la concesión de subvenciones previas al club".

En este sentido, ha lamentado que los grupos de la oposición municipal se hayan tenido que enterar de esta situación "mal y tarde".

"Todos queremos lo mejor para el club y habrá que adoptar la decisión que mejor convenga a la ciudad y a la Gimnástica, cumpliendo siempre lo que marque la ley, pero es inasumible que nos enteremos hoy de todo lo que se ha venido gestando sin que hayamos tenido ninguna explicación previa", ha aseverado.

Vargas ha remarcado el "compromiso" del PP con la legalidad y con el apoyo al deporte y al club más antiguo de la región y ha lamentado que asuntos de esta relevancia se traten "a puerta cerrada" cuando se refiere a "irregularidades en la concesión de ayudas al club, requerimientos judiciales y no se conozca el alcance de las consecuencias que puedan derivarse del asunto".