La Gimnástica ve "antijurídica y perjudicial" la suspensión de acuerdos e insta al Ayuntamiento a cumplirlos

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gimnástica de Torrelavega considera "arbitraria" y "profundamente antijurídica" la decisión del Ayuntamiento de paralizar de forma cautelar los acuerdos con el club por una investigación judicial sobre las subvenciones concedidas, suspensión que afecta al convenio de ayudas y al procedimiento de concesión del uso del Malecón y sus bajos.

Además, la Junta Directiva ha avisado que la postura del Consistorio es "claramente perjudicial" para los intereses de la entidad deportiva, del municipio y de la comarca, por lo que insta al Consistorio a que modifique su postura y cumpla los compromisos asumidos este año y a que finalice el proceso de licitación de los bajos del Malecón a la sociedad durante este 2025.

"El incumplimiento de dichos compromisos comprometería la viabilidad del club, así como la ejecución del proyecto de construcción de la nueva ciudad deportiva de la Real Sociedad Gimnástica, ya anunciado a la Corporación Municipal y que constituye uno de los ejes del proyecto 2025-2029 que esta Junta Directiva abandera", ha señalado el club, que ha destacado que "no tiene ninguna inhabilitación de tipo legal que le impida ser perceptor de subvenciones municipales ni cesionario de los bajos del Malecón".

Así lo ha señalado en un comunicado difundido esta tarde, después de conocerse la decisión de la administración local de suspender cautelarmente todos los procedimientos administrativos que la vinculan con el club hasta que se resuelva la investigación judicial en marcha -a raíz de una causa contra los miembros de la Junta Directiva anterior- y se determine si ha existido alguna irregularidad en la concesión o justificación de las ayudas.

El alcalde, Javier López Estrada, ha justificado la medida por la recepción de un oficio judicial que reclama copia completa de los expedientes de todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a la Gimnástica entre 2019 y 2025, y ha aclarado que la suspensión "no implica la presunción de ninguna irregularidad", sino que se ha adoptado "por prudencia y cautela".

DISCONFORMIDAD Y ASOMBRO

Pero para la Gimnástica, ese "principio de prudencia que invoca el Ayuntamiento no puede quebrantar el principio de legalidad", que además es "el pilar básico sobre el que debe basarse la actividad de cualquier entidad pública". Considera así que la postura municipal carece de "fundamento legal" y va "en contra del club", al ser "perjudicial" para sus intereses.

En este sentido, la Junta Directiva de la sociedad futbolística --que antes de la rueda de prensa del regidor se ha reunido con miembros de la Corporación Municipal-- ha apuntado que la Gimnástica dispone de un acuerdo suscrito con un inversor interesado en la explotación de los bajos del Malecón, cuyo "interés podría decaer" a la vista de la medida anunciada por la Corporación, y ante la que el club ha expresado su "disconformidad y asombro".

Y más cuando la petición de información por parte del tribunal de instancia "no tiene relación alguna con el procedimiento administrativo de cesión de los bajos del Malecón ni la concesión de subvenciones futuras".

A ello suma que el procedimiento que ha desembocado en la petición de información al Ayuntamiento fue instado por la Junta Directiva actual en nombre del club, "al apreciar irregularidades que han supuesto un quebranto patrimonial para la entidad", sin que en el mismo figure imputada la Real Sociedad Gimnástica ni se plantee "en modo alguno" la posibilidad de tener que devolver "importe alguno" de las subvenciones concedidas.

Destaca además que la petición judicial ha sido a instancias de la parte investigada en términos de defensa, por lo que ve "inaudito" que tal reclamación pueda "paralizar cualquier procedimiento del Ayuntamiento con el club", que es "el principal perjudicado".

Asimismo, asegura la Gimnástica que la Corporación municipal "conocía" la existencia de este procedimiento y su objeto desde el principio, "y desde luego desde que se iniciaron las conversaciones para la adjudicación de los bajos del Malecón", que cuenta con todos los informes municipales "positivos".

Por último, el club apunta que el Ayuntamiento "no paralizó" ningún procedimiento administrativo a raíz de una petición de características "similares" que comprendía los expedientes de concesión de subvenciones relativos a los ejercicios 2017-2021.

Con todo lo anterior, la Gimnástica ha indicado que este viernes volverá a aportar información ya remitida al Ayuntamiento para que pueda contestar al requerimiento judicial, y celebrará además una asamblea en la Bolera Severino Prieto a las 19.00 horas en primera convocatoria y 19.30 en segunda.