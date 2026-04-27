Un total de 485 alumnos de 19 centros participan en la 9ª Muestra de Teatro Escolar de Torrelavega 'Bla, Bla, Bla'

TORRELAVEGA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina acogerá del 11 al 25 de mayo la novena edición de la Muestra de Teatro Escolar de Torrelavega 'Bla, Bla, Bla', en la que participarán 485 alumnos de entre 5 y 85 años, procedentes de 19 centros educativos, además de un coro juvenil

Esta iniciativa consolidada que convierte este espacio en punto de encuentro de la comunidad educativa y en escaparate del talento joven de la ciudad ofrecerá propuestas que incluyen escenificaciones de cuentos, adaptaciones clásicas, obras propias, musicales, danzas y coreografías, además de representaciones en distintos idiomas como inglés, francés o alemán.

Los centros educativos participantes en esta edición son el IES Miguel Herrero, el IES Marqués de Santillana, el IES Besaya, UNATE Torrelavega, Escuela Oficial de Idiomas-francés, IES Manuel Gutiérrez Aragón, Colegio Pintor Escudero Espronceda, IES Garcilaso de la Vega, colegio Nuestra Señora de la Paz, colegio José María de Pereda, colegio Menéndez Pelayo, Mayer, colegio SSCC, CEI Victoria Gómez de Arce, Escuela Infantil Marigalante, colegio Matilde de la Torre, CEE Fernando Arce y colegio Cervantes.

Las representaciones tendrán lugar de lunes a jueves, a partir de las 18.30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La presentación, este lunes en rueda de prensa, ha corrido a cargo de la concejala de Cultura, Esther Vélez, y del presidente de la Asociación Amigos del Teatro, Miguel Ángel Romero, quienes han destacado el valor educativo, participativo e inclusivo de esta propuesta.

Vélez ha subrayado que el teatro y las artes escénicas son "una herramienta educativa con un enorme valor" y ha destacado que esta muestra permite que los jóvenes no solo sean espectadores, sino "los verdaderos protagonistas" de todo el proceso creativo. Asimismo, ha puesto en valor la apuesta municipal por "fusionar cultura y educación" como pilares fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

Por su parte, Romero ha definido la muestra como "una actividad participativa y global" que busca dar a conocer la potencialidad educativa del teatro y fomentar el intercambio de experiencias entre alumnado, profesorado, familias y público en general. Así, "los escolares dejan de ser meros espectadores para convertirse en jóvenes actores", implicando a toda la comunidad educativa en el proceso creativo.

En las ocho ediciones anteriores han participado cerca de 4.000 alumnos, mientras que en la edición de 2025 se registraron más de 4.160 espectadores en el Teatro Municipal Concha Espina, consolidando esta muestra como una de las principales citas culturales y educativas de la ciudad.