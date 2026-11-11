Los trabajos de cierre y limpieza del aparcamiento de Riamar comenzarán el lunes

Aparcamiento Riamar. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Demarcación de Costas en Cantabria ha comunicado este miércoles al Ayuntamiento de Camargo que el próximo lunes, 16 de noviembre, comenzarán los trabajos de cierre y limpieza parcial del aparcamiento de Riamar, situado en Maliaño.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que en ese espacio se ha producido "una acumulación incontrolada de escombros y otros residuos".

Así, ha informado de que la comunicación responde a un informe remitido por Camargo, el pasado 25 de agosto, en el que trasladaba a Costas la situación de la parcela y otra colindante, ambas ubicadas en el entorno de la avenida Juan Carlos I, y se solicitaba la adopción de las medidas correspondientes para solucionar el problema.

Según recoge el documento remitido por Costas, los trabajos consistirán en la instalación de un cierre metálico en la zona noreste y la colocación de barreras de hormigón en el acceso suroeste, con el objetivo de impedir la entrada y el tránsito de vehículos rodados.

La intervención incluirá también la retirada de los escombros y otros residuos existentes en el terreno.

Según el Ayuntamiento, la Demarcación de Costas ha señalado que, para completar la retirada, será necesario elaborar un proyecto específico, cuya tramitación comenzará "en próximas fechas".