El tráfico estará cortado la tarde y la noche de este sábado en el Paseo Pereda para la inauguración de Faro Santander

Arco de Faro Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha informado de que este sábado, 12 de septiembre, se producirán diversos cortes de tráfico en el centro de la ciudad con motivo de la celebración de la fiesta de inauguración de Faro Santander, que tendrá lugar entre las 17.00 a las 23.00 horas con actividades familiares, actuaciones musicales y un espectáculo de luz sobre la fachada.

Así, las restricciones se aplicarán, aproximadamente, entre las 16.00 y las 24.00 horas y afectarán a diferentes calles del entorno del Paseo Pereda y los Jardines de Pereda, donde se desarrollará el evento.

En concreto, la Policía Local procederá a cortar el tráfico en Jesús de Monasterio, desde Pasaje de Peña hasta Calvo Sotelo; en Calvo Sotelo, desde Jesús de Monasterio hasta Paseo Pereda; y en Paseo Pereda, desde Calvo Sotelo hasta la rotonda del Paseo de Pereda.

También se cortará la circulación en la calle San José, desde la Plaza del Príncipe hasta Ataúlfo Argenta, y en Ataúlfo Argenta, desde San José hasta Pancho Cossío.

Los cortes comenzarán en torno a las 16.00 horas y está previsto que se mantengan hasta aproximadamente las 24.00 horas, si bien los horarios podrán adaptarse a las necesidades de seguridad y al desarrollo del evento, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Asimismo, recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estas afecciones a la hora de planificar sus desplazamientos por el centro de la ciudad durante la tarde y la noche del sábado y, en la medida de lo posible, utilizar itinerarios alternativos.

Los cortes están motivados por la celebración de la fiesta 'Faro se enciende', que tendrá lugar en los Jardines de Pereda con motivo de la apertura de Faro Santander.