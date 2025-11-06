TRAGSA elaborará e implementará el nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el encargo a la empresa TRAGSA para la elaboración, implantación, seguimiento y evaluación del nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, con un presupuesto de 327.472 euros y un plazo de ejecución de cinco años.

Este proyecto responde a la necesidad de actualizar el plan vigente desde 2019, en base al crecimiento poblacional del lobo y los daños registrados en la ganadería, ha informado el Ejecutivo.

El encargo incluye tareas como censos poblacionales, análisis de daños, elaboración de cartografía, diseño de medidas preventivas, sensibilización ciudadana y coordinación interadministrativa.

El plan de gestión del cánido en la comunidad autónoma desde que la pasada primavera salió del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) implica un cupo de 41 extracciones para la temporada 2025-2026. Hasta septiembre se habían llevado a cabo una treintena y la Consejería no descartaba dictar más órdenes donde se habían practicado todas pero seguían los ataques y daños a la ganadería.

El Partido Animalista PACMA interpuso una querella criminal contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y al director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por dichas extracciones para el control poblacional, mientras que el sector ganadero de Cantabria expresó públicamente su respaldo a Susinos y Serdio.

Según el Gobierno, los ataques y daños del lobo en la región ascienden a 2.553 y 2.383 animales muertos, respectivamente, hasta septiembre.