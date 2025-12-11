Transportes amplía en 15 días hábiles más el estudio informativo del tren Santander-Bilbao

Archivo - Una de las alternativas estudiadas para el tren Santander-Bilbao - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

Inicialmente el periodo de información pública era de 30 días hábiles, pero finalmente serán 45, el máximo que permite la ley SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes amplía en 15 días más, el máximo posible permitido por ley, el periodo de información pública del estudio informativo del tren Santander-Bilbao.

Esta decisión del Ministerio se ha adoptado "en base a las solicitudes recibidas", según se explica en el anuncio del Ministerio publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos 15 días hábiles más se añaden a los 30 establecidos inicialmente en el anuncio publicado el pasado 7 de noviembre en el BOE.

En el estudio se analizan dos alternativas, una con paradas en el entorno de Laredo y de Castro Urdiales y otra que solo contempla una en este segundo municipio.

Según se indica en las conclusiones, ambas ofrecen una solución de transporte de viajeros y mercancías "competitiva" frente a la carretera para los trayectos entre ambas ciudades, pero, en cambio, las dos tienen una "rentabilidad socioeconómica claramente inferior al límite exigible a las infraestructuras pertenecientes a la Red Transeuropea de Transportes".

Es por ello por lo que se considera necesario un "replanteamiento" de la actuación. Así, se indica que "para poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación se considera necesario estudiar nuevas alternativas introduciendo algunos cambios en los condicionantes de partida".

"En base a los datos de demanda, se evaluará una puesta en servicio por fases", identificándose tres posibles tramos: Santander-Laredo; Laredo-Castro Urdiales, y Castro Urdiales-Bilbao.

También se indica que "se evaluará la idoneidad del diseño de una nueva infraestructura para tráfico mixto o exclusivo de viajeros y se analizará la posible optimización en la ubicación de las nuevas estaciones, buscando una mayor captación de demanda y se tendrán en cuenta posibles conexiones entre la nueva infraestructura y la red existente".

LAS DOS ALTERNATIVAS

Entre las dos alternativas analizadas, la que haría parada solo en Laredo permitiría una trayecto unos seis minutos inferior y sería "preferible" a nivel económico y ambiental, pues evitaría las Marismas de Santoña.

Sin embargo, la otra alternativa, la que pasa por las marismas y haría parada en Laredo y Castro, permitiría una longitud más corta y se valora "mejor funcional y territorialmente".

En el tramo común de ambas alternativas, se incluyen dos propuestas de trazado en alzado en el entorno de Castro Urdiales: una rasante baja, que cruzaría la A-8 mediante un túnel, y una alta, que lo hace en viaducto.

Ello afectaría a la ubicación de la estación en este municipio, si bien en las conclusiones se considera que la primera opción --la de rasante baja-- ha obtenido una valoración "ligeramente superior en el análisis multicriterio" respecto a la otra.

La documentación completa del estudio así como un documento no técnico sobre el mismo se puede consultar en la página web: https://www.transportes.gob.es/ferrocarriles/estudios-de-pla...

Las alegaciones que se formulen se enviarán preferiblemente a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado y en el caso de no disponer de certificado electrónico o cl@ve, podrán presentarse en las demás modalidades establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.