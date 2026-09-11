Transportes inicia las obras para sostener un talud en la N-634 en Reocín y cortará parte de la vía al tráfico - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Desde el 14 de septiembre no se podrá circular entre los kilómetros 240,55 y 241 SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado las obras de emergencia para el sostenimiento de un talud situado entre los kilómetros 240,55 y 241 de la N-634, en el municipio de Reocín.

Con motivo de estos trabajos, con una duración aproximada de cuatro meses, desde el próximo lunes, 14 de septiembre, será necesario cortar totalmente al tráfico la carretera N-634 entre los kilómetros 240,55 y 241. Las obras y las correspondientes afecciones al tráfico estarán señalizadas en los enlaces 238 y 244 de la autovía A-8.

La actuación, cuyo importe asciende a unos 3,9 millones de euros (IVA incluido), permitirá estabilizar el talud y evitar nuevos desprendimientos sobre la carretera, ha informado el departamento de Óscar Puente.

Se trata de un tramo de carretera que discurre paralelamente al río Saja, que presenta un macizo rocoso taludes naturales muy verticalizados, con alturas aproximadas de entre 30 y 50 metros. Recientemente se han producido desprendimientos de rocas de diferentes magnitudes que obligaron a cerrar preventivamente el carril contiguo al talud para garantizar la seguridad de los usuarios.