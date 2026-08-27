Transportes licita por 10,9 millones la rehabilitación del firme de la N-623 entre Venta Nueva y Santander

Mapa de la N-623 - TRANSPORTES

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 10,9 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación superficial del firme de la carretera N-623, entre los kilómetros 92,9 y 147,8, en el tramo que va de Venta Nueva a Santander, en Cantabria.

El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha informado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

Los trabajos consistirán en la renovación de la capa de rodadura de la carretera en las partes más deterioradas. Para ello, se realizará el fresado y reposición de las mezclas superficiales, también de los arcenes, al ser una vía frecuentada por ciclistas.

Las nuevas mezclas asfálticas contendrán un porcentaje de material bituminoso procedente del reciclado de otras mezclas, con lo que se favorecerá la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, que cuenta con una inversión de 1.629 millones de euros, y que se suma al programa de conservación y mantenimiento que ha supuesto más de 274 millones desde junio de 2018 en Cantabria.